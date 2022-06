Se estanca investigación de masacre en restaurante

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- A más de 20 horas de que se registrara la ejecución de cuatro personas en un restaurante de la avenida Tecnológico y la calle De la Labranza, las autoridades aún no logran avances sustanciales, ni se ha logrado detener a los responsables.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública y quien ayer estaba al frente de la coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación y la SSPM para buscar a los responsables del hecho considerado de alto impacto, dijo que no hay resultados, no han encontrado los vehículos que usaron los sicarios y no han sido identificados.

Señaló que únicamente se tienen datos de las víctimas, han establecido el entorno social que los rodeaba, pero no han encontrado un móvil con relación a sí ejecución.