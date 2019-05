Se hizo pasar por policía para estafar a cubanos

Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un hombre que se hizo pasar por agente de alguna corporación policiaca para estafar a migrantes cubanos.





De acuerdo a la información dada a conocer por la corporación, la intervención policíaca se dio luego de que policías municipales que realizaban labores de vigilancia en la colonia Centro, fueron interceptados por una persona del sexo masculino en el cruce de las calles Francisco Villa y Abraham González.





Al entrevistarse con él, este les denunció que un sujeto había estafado a tres personas provenientes de Cuba, ya que les había ofrecido adelantarlos en la línea para entrar a los Estados Unidos a pedir asilo.





Al abordar a dicho sujeto, este se identificó como agente de una corporación de seguridad pública mostrando una placa metálica, pero al verificar sus datos en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que no pertenece a ninguna institución de seguridad, motivo por el cual José Arturo C. C. de 40 años, fue puesto bajo arresto.





Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de usuarpacion de funciones.