Se imponen cubanos ‘toque de queda’

Ciudad Juárez— Ante la inseguridad de esta frontera, migrantes cubanos decidieron establecerse un toque de queda después de las 18:00 horas, por lo que permanecen al interior de las casas de renta, donde esperan sus procesos de corte para buscar el asilo político en los Estados Unidos.

Entrevistados a un costado de la Catedral mientras buscaban trabajo, migrantes cubanos que pidieron no ser identificados informaron que, desde que llegaron en abril pasado, fueron advertidos por otros migrantes y juarenses de los peligros a los que se enfrentan, principalmente en la zona Centro.

“Nosotros no podemos andar de noche en la calle, tenemos que andarnos moviendo de día (…) Nos han asustado, nos estamos cuidando. A nuestras amistades las han intentado secuestrar e infinidad de cosas, nos están haciendo como una cacería. Tenemos miedo a que nos obliguen a vender drogas, si viene alguien con una pistola, pues ni qué podamos hacer. Sí tenemos miedo”, dijeron.

Uno de los abordados refirió que tiene la fortuna de ser apoyado económicamente por familiares que residen en Nueva Jersey. Añadió que, en una ocasión cuando fue a un banco a retirar dinero que le enviaron del vecino país, unos delincuentes lo esperaban afuera para despojarlo de sus pertenencias.

“Ahí mismo en Bancomer, nosotros fuimos a cobrar un poquito de dinero para poder seguir aquí y poder buscar trabajo, y tres personas estaban (afuera) para asaltarnos a nosotros. Llegamos a decirles a la gente de seguridad y ninguno nos ayudó. ‘Si quieren llamen a la Policía’, nos dijeron. Nadie hizo nada. Tuvimos que esperar a que llegaran más cubanos, y salimos entre diez. Es necesario que pongan más seguridad. Al cubano lo que le mandan es para sobrevivir, no es para ostentar”, refirió el hombre.

Agregaron que además tienen temor de las autoridades, ya que –según manifestaron– los oficiales les realizan revisiones y los han despojado de sus posesiones e incluso de papelería migratoria.

“Nosotros tenemos amistades a las que les quitaron el pasaporte en la misma Migración, en el aeropuerto, y les dijeron ‘si me das 300 dólares te lo doy’, y se quedaron sin pasaporte porque no tenían el dinero (…) Nosotros no tenemos dinero. Muchos piensan que tenemos todos familia en Estados Unidos que nos manda dinero y no es cierto, si tuviéramos, no anduviéramos buscando trabajo”, precisaron los migrantes, quienes solicitaron la comprensión de la ciudadanía y el entendimiento de su situación.