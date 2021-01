Se inocularon solo 215 con vacuna experimental de Cansino Biologics

El Diario

En poco más de un mes se aplicaron en el estado 215 vacunas contra Covid-19 del fármaco que está en desarrollo por parte de Cansino Biologics, que se cuenta con la autorización de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó la directora del Centro de Investigación Integral Medivest, S.C., Lucía de la Vega Morales.

Recalcó que se tenía una meta de 500 aplicaciones entre los chihuahuenses, sin embargo la semana pasada el laboratorio Cansino decidió detener la vacunación, por lo cual solo se lograron aplicar poco más de 200 dosis a chihuahuenses que participaron de manera voluntaria.

Asimismo, recordó que la muestra a nivel nacional sería de 15 mil personas, y argumentó que seguramente ese haya sido el motivo de la cancelación para la ciudad de Chihuahua y en breve podrían anunciar los resultados de esta investigación.

Lucía de la Vega comentó que las personas voluntarias en esta fase de prueba de la vacuna no presentaron síntomas adversos graves, solo dolor de brazo (en donde se aplicó la inyección), dolor de cabeza y fatiga. Además, estos fueron dentro de las primeras 48 horas.

Agregó que estos síntomas están dentro de los rangos normales, tras manifestar que son muy similares a las que se presentan cuando las personas se aplican la vacuna contra la influenza, y resaltó que hasta la fecha ningún voluntario ha presentado alguna otra complicación.

La investigadora aclaró que todavía no saben para cuándo se darán a conocer los resultados de las vacunas, pero comentó que en redes sociales y otros medios no oficiales se menciona que sería para el mes de marzo cuando haya algo oficial, aunque a la fecha no se les ha notificado.

Dichas vacunas contra el Covid-19 iniciaron a aplicarlas en el mes de diciembre del año pasado y concluyeron en la primera mitad del mes de enero.