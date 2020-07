Se lanzan acusaciones Corral y Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez– El senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, adelantó que la próxima semana presentará una respuesta legal contra los señalamientos del gobernador Javier Corral, luego de que aseguró que César Duarte le financió campañas y mantuvo al legislador en su nómina personal.

“Creo que el gobernador tiene mucho miedo. Está haciendo uso de esto de una manera agresiva y perversa; nos vamos a defender. Sí estamos viendo una respuesta legal a sus dichos, la semana que entra vamos a dar una respuesta legal”, afirmó el legislador.

Desde la noche del miércoles Corral Jurado acusó a Pérez Cuéllar, a través de una publicación en Twitter, de ser un operador de Duarte Jáquez.

“El hoy senador Cruz Pérez Cuéllar era uno de sus principales operadores; lo financió no solo en varias campañas, lo mantenía en su nómina personal permanente (nómina secreta) con igualas mensuales. Y lo hacía firmar los recibos de esas entregas de dinero en efectivo”.

La publicación fue contestada por Pérez Cuéllar, quien consideró la afirmación del mandatario como “una vil calumnia” e instó a Corral Jurado a presentar pruebas, “porque después de 4 años estando en el poder no has actuado en mi contra? Muestra los recibos y que los peritos más prestigiados los revisen. Te reto”, escribió. Incluso la presidenta estatal de Acción Nacional, Rocío Reza participó en el enfretamiento y criticó al legislador: “el cinismo no tiene límites. Escudarse tras el fuero lo hace hablar de más. Pérez Cuéllar debe rendir cuentas ante la justicia”, señaló. “Está perdido el estado para él y para el PAN y estoy encabezando todas las encuestas desde año y medio, está aprovechando una coyuntura como esta de manera cobarde para lanzarse en mi contra y descalificarme ante la sociedad”, consideró Pérez Cuéllar en entrevista.

Dijo que es lamentable que luego de la detención de Duarte Jáquez en Estados Unidos, el mandatario ensucie el acto metiéndolo al tema electoral del 2021.

“Que muestre lo que tenga y que saquemos a los peritos más prestigiados que haya para demostrar que no hay absolutamente nada”, insistió el legislador.