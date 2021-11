Se manifiestan contra Ley General de Bienestar Animal

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez Gabriel Cardona / El Diario de Juárez Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez- Integrantes de clubes de tiro, asociación de galleros, charros y tauromaquia, protestaron esta mañana en la explanada de la presidencia municipal contra la Ley General de Bienestar Animal que impulsa el senador de Morena, Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal planteó reformar la legislación penal, para tipificar el maltrato y la crueldad contra los animales, que son de jurisdicción federal, es decir, los de vida silvestre y animales para consumo, de acuerdo con información de la página de los senadores de Morena.

Los manifestantes llevaron pancartas y rodearon esta mañana la explanada de la presidencia municipal.

“Lo malo es de que está mal la ciudadanía, porque somos cazadores piensan que somos furtivos, todo está regulado, el problema es el desconocimiento”, mencionó Jesús Morales Alvarado, uno de los cazadores de Juárez.

Dijo que la iniciativa de Monreal les afecta porque se va a terminar con actividades, como la caza y hasta con los zoológicos.

“Ellos dicen que son la voz de los que no tienen voz, cuando no es así, nosotros no estamos en contra de que se haga un manejo responsable, pero el manejo responsable lo hacemos nosotros como cazadores, las licencias de caza no las regala la Dirección General de Ecología, tenemos que estar aportando anualmente un dinero para que ese dinero se vaya a la Dirección General de Ecología”, mencionó.