Se manifiestan familiares de 'RoboCop' exigiendo su liberación

Parral.- Varios familiares y amigos de Luis Borruel, policía municipal detenido en días pasados por el personal de la fiscalía general del estado por su presunta participación en la desaparición de los enfermeros, se manifestaron en la puerta del tiempo exigiendo su liberación ya que aseguran es inocente.



Un grupo de alrededor de 40 ciudadanos se reunió en la puerta del tiempo la tarde de este domingo para exigir a la fiscalía se haga justicia y se libere al oficial Francisco Iván Luis Borruel.



En entrevista con la esposa de Borruel, Esther Galaviz, aseguró que el hoy vinculado a proceso realizaba su trabajo como un buen elemento municipal, siempre pensando primeramente en sus familiares cercanos, así como sus dos hijas.



"Estamos pidiendo que se haga justicia para mí esposo, él siempre hizo su trabajo como era y no andaba en cosas malas, que las autoridades investiguen bien porque Luis es inocente y están afectando su reputación, así como nuestras vidas al tenerlo detenido por un delito que no cometió"



Aseguró que los verdaderos responsables incluyendo a los mandos policíacos no se les ha aplicado la ley, por lo cual realizan esta manifestación pacífica para que las autoridades hagan el trabajo de investigación y liberen al oficial. Asimismo, manifestó que detienen a las personas incorrectas, ya que a quienes debieran detener, no lo hacen.