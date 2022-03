Se manifiestan obispos contra despenalización del aborto

Tomada de Facebook

Ciudad Juárez.— Obispos de la Provincia Eclesiástica de Chihuahua se manifestaron contra la intención de “algunos diputados” del Congreso del Estado que buscan despenalizar el aborto.

En un comunicado emitido ayer, obispos de diócesis del estado, ubicadas en Chihuahua, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Tarahumara y Parral, señalaron a los diputados que presentaron la iniciativa el pasado 10 de marzo que, ante todo, deben comprender que los problemas de fondo en el aborto no se solucionan con un acto legislativo como el que proponen.

“Así como se protegen los derechos de la mujer, así también se deben de proteger sin discriminación los derechos del hijo –o hija– que lleva en su vientre”, señalaron.

“Y su primer derecho es el de nacer, el que se le respete su vida. Recordemos que una ley injusta, o una resolución judicial que ignore los derechos fundamentales de un ser humano, no son vinculantes y deben ser corregidos. (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1903 y 2273)…”.

“La Iglesia, como Madre”, agrega, “conoce lo que pasa por el corazón de las mujeres que luchan contra toda forma de discriminación y violencia, en especial el de aquellas que son víctimas de actos criminales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono”.

“Desafortunadamente, rara vez se escuchan en las políticas públicas propuestas en las que se hable de la educación integral de la mujer, de la familia, de los jóvenes. Nos corresponde a todos buscar una educación integra sobre la grandeza de la sexualidad (ante el pansexualismo imperante) y el valor de la dignidad humana que hoy se está perdiendo y no buscar soluciones falsas como el aborto”, agregaron.

En el comunicado, los líderes religiosos sostienen que ninguna mujer debería verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir a esta práctica en ninguna circunstancia, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor.

“En este sentido, no es lícito que se hable sobre el encarcelamiento de las mujeres que abortan como excusa para despenalizarlo, esa es una falsa disyuntiva. Aunque la cárcel no sea una solución a la problemática de la mujer que es empujada a abortar, hay otros caminos de protección jurídica plena para el ser humano en etapa de gestación. No es aceptable la propuesta de despenalización que arrebata la protección de la ley para el hijo. No nos engañemos: la despenalización del aborto es la puerta para la comercialización de un negocio de muerte”, advirtieron.

“Es tarea de todos buscar más bien soluciones que ayuden a las mujeres a lograr llevar a término su embarazo, haciéndolas conscientes de que el aborto es matar al hijo y no una simple interrupción del embarazo como se le ha querido llamar”, sentenciaron.