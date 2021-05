Se manifiestan para exigir justicia y seguridad

David Cruz / El Diario / Comitiva que cruzó varias vialidades, como el eje vial Juan Gabriel, el bulevar Zaragoza y De los Aztecas

Ciudad Juárez— La exigencia de justicia por el feminicidio de Jacivi Alejandra Holguín Grable, de 21 años de edad, movilizó ayer a más de 200 personas que salieron a las calles de Ciudad Juárez a protestar y pedir seguridad para todas las mujeres.

Con las consignas “Justicia para Jacivi” y “Todas somos Jacivi”, los manifestantes, principalmente mujeres, fueron convocados por una joven madre quien dijo no haber sido ni familiar ni amiga de Jacivi, pero sí una juarense a quien le dolió su muerte.

“Soy una madre, hija, tía y hermana, quien se cansó de ver cómo nos están matando. Pedimos justicia, ya paren esta masacre, mi nombre es: Ni una más”, señaló la juarense creadora del grupo de Facebook “#JisticiaparaJacivi#todassomosJacivi” (sic), el cual hasta ayer contaba con 6 mil 400 seguidores.

La cita para la marcha-caravana fue a las 8:00 de la mañana en un supermercado ubicado en la calle Oasis Revolución y eje vial Juan Gabriel, de donde 30 minutos después salieron con pancartas y al grito de “Ni una más”, mientras que Manuela Sáenz las observaba de lejos con el eterno dolor que lleva dentro la madre de una mujer asesinada.

“Qué bueno que se organicen, ojalá hubieran hecho eso cuando murió mi hija. Mi hija era Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, tenía 17 años y me la entregaron en puros huesitos… fue una de las víctimas del Campo Algodonero, pero yo no conocía a nadie y nadie me ayudó”, relató la mujer originaria de Santa Bárbara, Chihuahua.

Jacivi tenía 21 años de edad, trabajaba en S-Mart Carlos Amaya y ahí conoció al hombre que la pretendía y quien la tarde del domingo la invitó a comer, por lo que pasó por ella a su casa a bordo de una camioneta negra, la cual fue captada por las cámaras de seguridad de un vecino, lo que ayudó a su detención.

“Yo acepté una cita a comer, no a matarme”, “No estamos todas, nos faltan: Jacivi, Carolina, Rubí, Marisela… no olvidamos, pedimos justicia”, “Exigimos cámaras de seguridad en toda la ciudad”, “Somos el grito de las que ya no están. Nos queremos vivas”, se leía en las pancartas que portaron las mujeres sobre vialidades como el eje vial Juan Gabriel, el bulevar Zaragoza y De los Aztecas.

Con sus dos hijos de dos y tres años de la mano, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alma al ver la marcha y escuchar los gritos de los manifestantes, parada sobre la banqueta de su casa, junto a la cruz con flores en honor a su madre asesinada el año pasado.

Carolina González García fue asesinada el 5 de abril de 2020, días antes de cumplir 45 años, en la acera del bulevar Zaragoza y la calle Rodolfo Fierro en la colonia Primero de Mayo.

“Fue mi hermano, no sé por qué la mató. Es que él andaba muy mal ya (consumía drogas) y le tenía mucho coraje a mi mamá. Un día fue cuando ocurrió, a mi hermano de 21 años lo cortó del brazo y a mi mamá le dio por la espalda tres cuchillazos, y luego todavía tirada le siguió dando, y todavía le pegó con una piedra en la cabeza… yo era menor y no pude ver la evidencia, pero mi mamá tenía el cabello chino y en el ataúd lo tenía lacio, le pusieron una peluca para que la pudiéramos ver”, relató Alma junto a la cruz que le colocó un amigo a su mamá.

“Eso es muy feo”, describió la joven sobre los asesinatos de mujeres por los que las decenas de fronterizos salieron a las calles a pedir justicia.

Otra parte de los manifestantes se incorporaron en el sitio en donde trabajaba Jacivi, por donde pasó la marcha-carava en la que participaron también más de 45 vehículos, hasta llegar a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

Con ellas llegó Bertha García, madre de Brenda Berenice Castillo García, quien desapareció a los 17 años el 6 de enero de 2009, y cuyos restos óseos fueron encontrados en 2012 en el Arroyo El Navajo, en el desierto del Valle de Juárez.

Al grito de “van a entrar, van a entrar, las mujeres van a entrar”, los manifestantes ingresaron a la explanada de la FEM, en donde colocaron tres veladoras junto a una manta púrpura con la leyenda “Justicia para Jacivi”.

Jacivi permaneció cuatro días desaparecida, hasta que fue encontrada sin vida la noche del jueves en el jardín de niños Beatriz Sahagún Méndez, ubicado en las calles Checoslovaquia y Sevilla, atrás de la vivienda que habitaba el hombre que la invitó a comer la tarde del domingo 16 de mayo.

