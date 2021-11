Se mantiene vigente correo con la mitad de personal en Delicias

Jesús C. Aguirre Maldonado / El Diario

El correo ha cambiado mucho debido a la tecnología, hoy en día lo que que más se utiliza son los envíos de los estados de cuenta, aunque se sigue utilizando el correo convencional manuscrito con cartas internacionales.

Antes eran hasta 30 carteros y hoy ya nomás quedan 15, dijo el jefe de carteros José Alberto Zubía Madrid con 21 años de empleado postal, quien señala que todavía hay correspondencia manuscrita y llega mucha internacional como de Cuba.

Asegura el entrevistado que hoy en día es mucho menos que antes la correspondencia y ahora lo que entregan mucho son paquetes de las compras por internet.

Son solo 10 carteros y por todos los que trabajan en la oficina 15. Trabajan de lunes a sábado.

Este viernes 12, que es el mero día del empleado postal tendrán un convivio paara festejar su día.

En cuanto a los apartados postales dijo que siguen funcionando y se pagan 300 pesos anuales.

Mientras tanto que el que más años tiene Víctor Manuel Flores con 30 en el oficio y está en proceso de jubilación, dijo que en todo ese tiempo tiene cuatro mordidas de perro.

Recuerda que él entró el 17 de mayo de 1991 y en aquellos años eran en promedio entre 30 y 40 empleados y hoy son solo 15.

En todo ese tiempo, ya a punto de jubilarse y auxiliado por un bastón menciona que le han tocado en todo este tiempo muy buenos compañeros.

Miguel Ángel Muela Rodríguez, por su parte como cartero tiene 14 años de servicio en Delicias, él asegura que el correo subsiste a pesar de la tecnología que hay y es por eso que ahí se ven en las calles tanto él como sus demás compañeros, ya que es este un trabajo muy noble.

Los empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en Delicias festejarán mediante un convivio donde compartirán el pan y la sal, para recordar algunas anécdotas.

El entrevistado menciona que su trabajo es cartero, que anda repartiendo todo sobre que les llega, que pueden ser afores, estados de cuenta y una que otra carta de amor.

Aseguró que el oficio de cartero es un trabajo muy noble, ya que es un trabajo donde se conoce a mucha gente. Y el correo se mantiene a pesar de los avances tecnológicos como el Internet, los celulares, el uso de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otras.

Su jornada de trabajo abarca de las 8 de la mañana a las 3:30 pm y en reparto duran aproximadamente cuatro horas y las otras horas las pasan en oficina acomodando la correspondencia para entregar el día siguiente.

Una gran satisfacción representa para él entregar las cartas que aún mandan de los Estados Unidos y las espera la gente, con mucho gusto.

Esto porque la carta aunque sea ordinaria viene dirigida a las personas en particular.

Del oficio menciona: Andamos en bicicleta haciendo pierna y manteniéndonos en forma.

Con lo que más batallan en este oficio son los perros, pero ya se la sabe y en estos años de servicio tiene identificado dónde le salen. “Nomás voy viendo que no me muerdan y ya y gracias a Dios en sus 14 años de servicio no lo ha mordido ninguno”.