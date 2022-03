‘Se me fue casi la mitad de mi familia’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Los féretros llegaron a la funeraria Omar Morales / El Diario de Juárez / Parientes y amigos se congregaron ayer en la capilla San Ángel para acompañar a las víctimas

Ciudad Juárez.— Dos camionetas y dos carrozas de la funeraria Ríos llegaron a la capilla San Ángel, donde bajaron los ocho ataúdes, dos de ellos pequeños y blancos.

Los cuerpos de las dos familias, integradas por Aarón Salas, su esposa, Sandra, y sus dos hijos; así como por José Luis Salas, su esposa, Sonia, y sus dos hijos, fueron llevados a dos capillas de velación contiguas en el interior de ese recinto para ser acompañados por sus seres queridos.

Los dos hermanos y sus familias perdieron la vida en el incendio ocurrido la madrugada del martes en la colonia México 68.

Blanca era la mayor de los seis hermanos, José Luis y Aarón eran los menores, por lo que asegura que más que sus hermanos, ella los crió como sus hijos.

“Se me fueron mis dos criaturas con todo y sus familias, es un dolor muy fuerte, fatal, se fueron todos juntos”, expresó ayer mientras se encontraba en el exterior de una de las capillas.

En punto de las 12:00 del mediodía fue cuando empezaron a llegar los familiares de los difuntos, algunos de ellos se trasladaron incluso en la caja de una troca.

Una de las familias fallecidas estaba integrada por José Luis Salas Franco, de 47 años; su esposa, Sonia Consuelo Nájera Rubio, de 35; y sus hijas, Nancy Zulema, de 16, e Ingrid, de 10.

La otra familia es la de Juan Aarón Salas Franco, de 38 años; su esposa, Sandra Edith Núñez Acosta, de 35; además de sus hijos, Nahomi Vanesa, de 12, y Juan Aarón, de ocho años.

Un oso grande de peluche se distinguía entre todas las flores que fueron llevadas al lugar donde se encontraban los cuerpos de Naomi y el niño Juan Aarón.

“A Ingrid yo siempre le decía ‘mi greñuda’ porque tenía el pelo chino, a mi greñuda… a Nancy que le gustaba mucho bailar, ‘tía, véngase, vamos a bailar’… muy bonitas niñas tenía mi hermano”, dijo Blanca al referirse a las hijas de José Luis.

César, otro de los hermanos mayores, dijo que aunque aún no saben la causa del siniestro, el resultado del peritaje no hará que disminuya el dolor por la pérdida de sus seres queridos.

“Ya para qué queremos saberlo, ya no podemos hacer nada, me siento muy lastimado, todavía no lo puedo creer que se me han ido todos, todos porque son casi la mitad de mi familia”, mencionó.

En medio del llanto, recordó a sus hermanos como dos personas trabajadoras que se dedicaban a cuidar de sus hijos.

“Luis trabajaba conmigo, andábamos juntos yo y él, siempre andábamos juntos, siempre, toda la vida, desde niños. Yo era el mayor de ellos y siempre se apoyaban conmigo y yo siempre estuve con ellos, teníamos nuestras diferencias pero siempre juntos”, expresó.

Recordó que al enterarse del incendio llegó rápidamente al lugar; ya estaba todo consumido y no pudo hacer nada para ayudarlos.

Indicó que tanto la Fiscalía General del Estado como el Municipio les ofrecieron apoyo con terapia psicológica, que, una vez que hayan despedido a sus familiares, aceptarán tomar para tratar de sobrellevar el dolor y el luto.

“Pasando esto yo creo que sí vamos a ir a terapia porque fue muy fuerte, para mis hermanos, me preocupa ella (Blanca), que es la que se me pone más mala y sí la voy a tener que llevar, y yo también porque no podré con esto”, comentó.

“Fue muy fuerte la impresión de verlos ayer que nos los enseñaron, de ver sus caritas quemadas, de que nos dijeron que no los íbamos a poder velar, es muy fuerte lo que traemos, fue algo muy traumático ver cómo quedaron ellos”, añadió Blanca.

Los hermanos Salas agradecieron el apoyo de la Funeraria Ríos, que cubrió todos los gastos; al Gobierno municipal, que también los apoyó, y a la comunidad en general, que de alguna u otra manera les ha manifestado su solidaridad.

Luis y su familia serán sepultados hoy en el panteón San Rafael, mientras que Aarón y su familia serán llevados mañana a Jardines Eternos debido a que así lo decidió la familia de Sandra, su esposa, según indicaron.