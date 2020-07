Se niega funcionario a hablar sobre acusación por fraude

El Diario

El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Roberto González Grado se negó ayer a emitir una opinión respecto a la investigación que se sigue en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE), por un presunto fraude en la adquisición de 96 cabezas de ganado en un rancho de Ciudad Jiménez.

El Diario hizo contacto ayer con el citado funcionario estatal y le solicitó su versión de los hechos, quien solo respondió textualmente que, “no contesta celulares que no conozca”, de igual manera ofreció una disculpa.

Este medio de comunicación solicitó desde el pasado lunes información a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Desarrollo Rural, sobre el desarrollo de estas investigaciones sobre el servidor público pero se reservó en brindar detalles.

Según la información que difundió el pasado sábado la FGE de manera oficial, policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro aseguraron en un rancho ubicado en el municipio de Jiménez (propiedad de Gónzalez Grado), 96 cabezas de ganado bovino objeto del delito de fraude.

La intervención se efectuó durante dos días en cumplimiento de una orden de cateo, por lo que se desplegó un operativo en el que además se contó con personal que montó a caballo debido al terreno agreste donde se localiza el rancho mencionado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 12 de junio de 2019 la víctima hizo un trato con el imputado consistente en la compra venta de las cabezas de ganado en mención, mismas que serían pagadas en un periodo de seis meses.

Al cumplirse el plazo el monto no fue cubierto por el acusado, mismo que ya hasta había herrado el hato adquirido aun y cuando no tenía dicha facultad en tanto no fuera pagado, reportó la autoridad mediante comunicado oficial.

Por lo anterior, la persona afectada interpuso la querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, iniciando con ello las indagatorias, por medio de las cuales se obtuvieron los medios de prueba necesarios para solicitar el mandato judicial.

Los animales asegurados fueron trasladados a esta ciudad de Chihuahua, donde permanecen en resguardo, citó la FGE.

Cabe mencionar que el ingeniero Roberto González Grado, el primero de octubre de 2018 recibió la invitación del actual secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, para ocupar uno de los cargos de mayor confianza e importantes dentro de esa dependencia, como lo es la Secretaría Técnica, mismo que desarrolló hasta el 31 de julio de 2019, para luego ser enviado a la ciudad de Jiménez como responsable del área de residencias.

Pese a la grave investigación que se sigue en su contra, continúa laborando en un puesto de jefatura de residencias, dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal.