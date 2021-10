Se preparan para flujo ‘nunca visto’ en puentes

El Paso.- A medida que se acerca el día de la reapertura de puentes para viajes no esenciales y personas completamente vacunadas, autoridades locales se preparan para recibir un aumento “nunca antes visto” en los cruces fronterizos, especialmente de turistas mexicanos.

De acuerdo con David Coronado, director de Puentes Internacionales y Desarrollo Económico, se han planeado varias estrategias para mitigar los largos tiempos de espera y las largas filas en los cruces vehiculares y peatonales.

“Estamos planeando horas extras adicionales para los agentes de CBP. Planeamos volver a comenzar el programa P3, en el cual les pagamos a ellos con horas extras”, dijo Coronado.

“Entonces queremos fondear alrededor de 1,000 horas extras cada mes e invertir un poco más, depende de cómo lo veamos. Y eso lo queremos hacer tanto en los puentes de vehículos como en los de peatones”, añadió.

Coronado dijo que la inversión representa un reembolso de 1.6 millones de dólares colectados de los mismos puentes cuando se paga la cuota desde Juárez.

“Son esas horas y vamos a incrementar el horario que tenemos con la Policía de El Paso. Ahorita tenemos alrededor de 360 horas al mes que le dimos a la Policía de El Paso para que tengan agentes haciendo el control de tráfico en las calles cerca del puente Ysleta y en el Stanton”, comentó.

“Esas 360 horas son completamente fondeables y queremos ver si lo podemos triplicar dependiendo de los cruces, pero si esperamos de la noche a la mañana tiempos más largos y filas más largas queremos estar preparados”, agregó.

El director de Puentes dijo que, a pesar de que aún no se tiene certeza sobre qué tanto vayan a subir los cruces, esperan estar preparados para el día.

“Ya estamos en pláticas con la Policía de El Paso y que puedan ir a los puentes a controlar el tráfico. No sabemos qué tipo de dinámica vamos a ver o a qué hora van a empezar los cruces y a qué hora van a regresar de El Paso a Juárez”, dijo.

“Entonces son tres meses que vamos a ver cambios en la dinámica de cruces en todos los puentes y queremos estar preparados”.

Factores de la frontera

Coronado añadió que, hasta la fecha, se ha registrado un 20 por ciento de los cruces por debajo de lo que era antes de la pandemia y se prevé que el noviembre el porcentaje aumente a niveles pre-pandémicos.

“Una vez que las restricciones se levanten un poco más todavía creemos que van a regresar a niveles más altos que pre-pandemia. Entonces sí podemos esperar que los cruces y los tiempos de espera vayan a subir a más de una hora”, dijo.

“No podríamos decir qué tanto porque nunca hemos estado en esta posición, es algo histórico en la frontera, entonces es imposible para nosotros saberlo. Son muchas dinámicas. La frontera y los cruces siempre están impactados por miles de factores”, explicó.

El director dijo que los factores son sociales, económicos y ahora de salud.

“Factores como el tipo de cambio, el crimen en Juárez, la economía, factores de comercio, factores de salud”, señaló.

“El hecho es que muchas personas ahorita en Juárez no tienen visa vigente, muchas están expiradas y que no van a poder cruzar, aunque estén vacunados y que tienen semanas esperando la cita”, dijo.

No a los rumores

El director de puentes pidió a la comunidad mantenerse informados de fuentes oficiales ya que aún son inciertos los requisitos que pedirá la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Todavía no sabemos a detalle las reglas que va a manejar CBP. No sabemos qué tipos de documentación van a pedir o el protocolo que van a seguir. Entonces le pedimos a la comunidad que se mantengan informados y que no hagan caso de cualquier rumor en redes sociales”.

“Les pedimos que estén informados, que consulten fuentes de información confiables; que monitoreen fuentes oficiales y que el primer día que se pueda cruzar, puedan venir sin ningún problema”, añadió.

Vacunarán en puentes

Coronado dijo que, en adición, se planea crear eventos de vacunación en lugares cerca de los puentes.

“Esto es para que, en dado caso de que tengamos un alza, haya vacuna tanto para menores de edad como para adultos. Estamos planeando estos eventos una vez que los puentes estén más abiertos”, finalizó.

Se espera que las fronteras se reabran para los viajes no esenciales y para las personas completamente vacunadas el próximo 8 de noviembre.