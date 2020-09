Se queda 'Maru' con productores en La Boquilla

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Chihuahua.- La presidente municipal, María Eugenia Campos Galván, regresó a la región cercana a la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos, a fin de apoyar a los agricultores en su lucha por defender el agua, tras la apertura de las compuertas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que afectará a los productores.

Desde el sábado acudió la alcaldesa a conocer la situación en vivo y este domingo decidió quedarse al menos hasta el lunes, ya que dijo que lo más importante es ayudar a la gente que se ha visto afectada por las decisiones del Gobierno Federal.

“Esta causa es muy digna. No es un tema político, los agricultores no arriesgarían su vida por politiquería. El agua es un tema que nos perjudica de todos. Tenemos que deslindarlo de estas aseveraciones tan burdas y perversas que ha hecho el Gobierno Federal”, comentó la edila capitalina, al referirse a las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al desacreditar el movimiento para decir que son manipuladas por políticos de su oposición.

Criticó que poco a poco varias partes de la entidad se llenen de militares y elementos de la Guardia Nacional (GN) pero sin acudir a los puntos más importantes. “Es una lástima que la Guardia Nacional esté funcionando para esto (enfrentarse con agricultores) y no esté tocando el crimen organizado, no ayude a las policías. En la capital, la seguridad la resguarda la Policía Municipal. No tenemos apoyo ni de la Federal ni de la Policía Estatal, debería estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital, en la Sierra Tarahumara, no minando la dignidad y la integridad de los agricultores en esta lucha que es el agua”, argumentó Campos Galván.