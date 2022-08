Se quejan parralenses de tiradero de agua

Parral.- A través de las redes sociales se denunció un enorme tiradero de agua en pleno centro de la ciudad, mediante el cual se están desperdiciando miles de litros de agua sin que haya sido atendido por las autoridades correspondientes.

"No hay agua en Parral y desde ayer un tiradero criminal bajo el puente sobarzo, no ha sido arreglado por la flamante Junta de Aguas y saneamiento, ayer sobre la calle Bartolomé de las Casas, antes de cruzar dicho puente, se pusieron a trabajar pero no resolvieron nada, se quedó igual o peor.

Ahora hasta por un costado se encuentra el tiradero, un llamado de atención a los directivos de dicha dependencia, para que resuelvan esa problemática, que está permitiendo el desperdicio del miles y miles de litros a cada segundo," posteó Mariano Cordero desde su cuenta de Facebook.

Además decenas de parralense se sumaron a esta exigencia para que sea atendido el problema de manera inmediata y evitar este problema de desperdicio de agua en pleno centro de la ciudad.