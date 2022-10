Se reactiva Ahumada

Fernando Méndez / El Diario Fernando Méndez / El Diario Fernando Méndez / El Diario Fernando Méndez / El Diario

Ciudad Juárez.— A un mes del accidente ocurrido en Ahumada, en el que murieron 10 personas y 15 más resultaron heridas, la Unión de Vendedores Benito Juárez trabaja en la reactivación de la economía de la que dependen más de 120 familias.

“Estamos dolidos, pero no hicimos nada (a un mes del accidente) porque ahorita lo que queríamos era reactivar el negocio, porque fuimos muchas familias las perjudicadas, entre chalanes y propietarios; estaba muy difícil la situación, pero ahorita ya se nos está normalizando”, dijo ayer Javier Estrada Mireles, presidente de la agrupación integrada por 60 vendedores.

Aunque han recibido apoyo tanto del Gobierno estatal como de la Presidencia municipal, los vendedores continúan esperando la ayuda que se les prometió de reponer los siete carritos de quesadillas y cuatro de burritos que sufrieron pérdida total durante el accidente.

Osvaldo López, “El Choche”, fue uno de los afectados debido a que su carrito estaba en el sitio en donde volcó el tráiler, por lo que desde el 18 de septiembre pasado trabaja con un carrito prestado por un vendedor de otro tejabán.

“Exactamente en donde pegó el tráiler ahí estaba mi carro, yo acababa de salir a las 3:00 de la tarde, pero estaba la persona que me ayuda en la tarde, él alcanzó a ver cuando el tráiler le pegó en la esquina al primer carro y salió corriendo pero uno de los carritos lo tiró, se pegó con la pared y se fracturó el cuello y se hizo una abierta en la cabeza. Él ya está bien, pero estamos trabajando con carros prestados”, narró el vendedor.

“El Choche”, quien desde hace 16 años forma parte de la Unión de Vendedores Benito Juárez, mostró ayer su carro completamente doblado tras el accidente.

Según las cotizaciones que les han dado, cada carrito de quesadillas tiene un valor aproximado de 25 mil pesos y los de burritos 15 mil.

“Aquí los carros trabajan cada tercer día, son 24 horas pero cada tercer día, y cuando a ellos (los dueños) no les toca trabajar, nosotros los agarramos para trabajar nuestro turno, pero ya necesitamos nuestros carritos”, explicó.

Su trabajador fue uno de los seis heridos del lugar, a quienes también se les prometió que les será reembolsado por parte de Gobierno del Estado el dinero que gasten, por lo que mientras tanto sus compañeros han realizado cooperaciones para apoyarlo.

El día del accidente “me acaba de hablar para decirme que le trajera asaderos porque ya no tenía, cuando yo mandé los asaderos acaba de pasar lo del tráiler, entonces ya me dijeron a mí lo que había pasado, los que habían venido a traer los asaderos y vine. Era un desastre, a él ya se lo había llevado la ambulancia, aquí era un caos, un gritadero, un lloradero de gente, todo muy feo”, recordó López.

Dijo que a un mes, las cosas han ido “pues entre comillas bien, ya nos hemos estado acomodando mejor, se sigue lamentando la pérdida de los compañeros, porque ya no hay remedio, pero en el trabajo ahí la llevamos”.

En el lugar permanece una cruz blanca que les donó el negocio Mariscos El Cabo, en el que fueron colocadas las fotografías de sus cuatro compañeros que perdieron la vida, veladoras, agua, galletas de nata y piñas de plástico.

En el accidente perdieron la vida Abel Vega, de 48 años, quien era conocido como “Tortugo”; Carlos Adrián Sánchez, de 39, conocido como “Calín”, y quien también se dedicaba a la venta de burritos, quesadillas y asaderos; Omar Vega, de 24, “La Piña”, y Edgar Javier Orozco, de 42, a quien conocían como “Gago”, quienes trabajaban limpiando los vidrios de los vehículos que se detenían a consumir alimentos.

En la volcadura del tractocamión, que viajaba desde Ciudad Juárez, perdieron la vida también Efraín H. M., de 54 años, y Virginia M. E., de 84 años, originarios de Namiquipa, Chihuahua; Carlos Roberto C. G., de 61 años, de Ciudad Juárez; Baltazar R. A., de 22 años, y María del Carmen M. C., de 51 años, originarios de Veracruz; y María del Rosario C. L., de 64 años, originaria de Fresnillo, Zacatecas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), Saúl A. D., el chofer que volcó su tractocamión sobre el tejabán de vendedores, conducía en estado de intoxicación y portaba un envoltorio con una dosis de ‘cristal’.

El hombre de 44 años de edad “salió positivo a metanfetaminas y anfetaminas, además se le aseguró un envoltorio con una porción de cristal al momento de la inspección corporal, al ser detenido”, dio a conocer la autoridad investigadora sobre el hombre, quien cuenta con seis querellas en su contra por parte de seis de los heridos.

De acuerdo con Estrada Mireles, dos de los seis heridos de Ahumada continúan todavía con daños, debido a que estuvieron “al borde de la muerte”.

“Estamos muy agradecidos con la gobernadora Maru Campos y con el presidente Fabián Fourzan Trujillo, porque somos 60 propietarios, pero somos como 120 trabajadores y las familias dependen de aquí”, dijo el presidente de la Unión de Vendedores, quienes continúan a la espera del recurso para reponer los carritos perdidos.