Se redujo 50 por ciento siembra de cebolla

Este año se espera una cosecha de 41 mil toneladas de cebolla temprana en la región centro sur del estado, siendo Meoqui, Camargo y San Francisco de Conchos los principales productores, con una superficie de 595.28 hectáreas (ha) sembradas, que representa un 50% de lo producido durante el pasado ciclo agrícola.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Carlos Ariel Castilla Garza, dijo que puede ser que esta reducción se debe a las restricciones de agua y la caída de los precios del 2020-2021, actualmente se espera que supere los cuatro pesos por kilo.

El rendimiento promedio que se tiene en la región es de 70 toneladas por cada hectárea, de las más de 595 que están en proceso se espera levantar más de 41 mil toneladas de la hortaliza, recalcó que en algunos casos es mayor y se han llegado a tener hasta 120 toneladas por cada ha.

Aclaró que aún no concluye el ciclo de la cebolla que es otoño invierno y primavera verano, esto último es lo que se va a cosechar en intermedias y en tardías, explicó que aunque se plantan en enero y febrero, se cosecharán en junio y las tardías hasta julio y agosto.

Señaló que más delante saldrán las cifras de las intermedias y las tardías y de ahí podría incrementar el porcentaje de producción para compararse con el año pasado. Cabe mencionar que los principales municipios productores son Meoqui, Camargo, San Francisco de Conchos y luego Saucillo y Delicias.

Uno de los retos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), es lograr la certificación de los productores que exportan la hortaliza.

Lo anterior derivado de la alerta de seguridad alimentaria emitida por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) el 20 de octubre de 2021, después de detectar un brote de Salmonella y que con muestreos realizados en el estado no se encontró que este problema fuera de la producción de Chihuahua.