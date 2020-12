Se registra Pável Aguilar como precandidato a la gubernatura por el PRD

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Pavel Aguilar Raynal, se registró este viernes como precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la sede del Sol Azteca,

Aguilar Raynal aseguró que “esta es nuestra propuesta en el camino político, pero estamos abiertos a propuestas de políticas públicas, he tenido la oportunidad de platicar y apoyar ideas con todos los actores y no me siento menos para buscar las gubernatura”, afirmó.

Agregó que este proceso electoral será difícil por las condiciones de salud que se están enfrentado por el Covid-19.

“Este proyecto fue aprobado por todo el gremio del Partido de la Revolución Democrática, es nuestro camino”, acotó.

Agregó que no esta cerrado a la posibilidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas, pero dijo que eso no impide tener toda la experiencia y voluntad de aspirar a la gubernatura.

Pavel Aguilar Raynal es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la UACh, actualmente es dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD); fundador del movimiento “Todos Somos Chihuahua”; participado activo en luchas sociales y campesinas a lo largo de 25 años; fue diputado del Distrito 8; Consejero Nacional del PRD; Secretario General del CEE del PRD; y Presidente del CEE del PRD.