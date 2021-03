Se registran más viajes a zonas de playa

El Diario

Luego de que Internet dejó de operar sus vuelos a partir del 11 de diciembre en el país, empresas como Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico ofrecen sus servicios muy competitivos y con tarifas muy accesibles en Chihuahua, informó ayer el director general de la agencia IDEA Viajes y organizador de Expo Viaja, Adalberto Castro.

Informó que el turismo se está reactivando de forma importante y eso se percibe por el hecho de que desde principios de febrero hacer reservaciones de lugares de playa como Mazatlán o Cancún para el periodo vacacional de Semana Santa y para el de verano “pinta bien”.

Señaló que eso llevó a que también la demanda de servicios aéreos tuviera una mayor demanda.

Adalberto Castro dijo que tanto Volaris como ViVa Aerobús registran inversiones en la compra de aviones y nuevas rutas, y Aeroméxico está muy competitivo también.

Informó que solo estas tres compañías nacionales, la de vuelos regionales TAR y las dos extranjeras American Airlines y Continental Airlines hacia Dallas y Houston son las que tienen operaciones en la ciudad de Chihuahua, por lo que hace falta mayor conexión aérea para la plaza.

Observó que para el tema de turismo de recreación se puede decir que hay buena conexión, no así, quizá, para el de negocios.

Informó que Viva Aerobús ofrece incluso dos vuelos directos a Mazatlán a la semana con tarifas competitivas de alrededor de menos de dos mil pesos por persona.

Adalberto Castro indicó que hace años, la empresa empezó sus servicios con aviones en renta y posteriormente adquirieron aviones nuevos, no obstante, su concepto es económico y un tanto informal a lo que se acostumbra, aunque sí ha mejorado bastante en su servicio.

El empresario reiteró que siempre hará falta buscar más alternativas de conexión aérea para Chihuahua, quien desafortunadamente está muy alejada de todo y siempre se agradece que haya más rutas.

No obstante, a pesar de la pandemia, se puede decir que están bien las cosas, ya que, por ejemplo, no se tenía antes un vuelo directo a Mazatlán, y ahora la hay, también a Vallarta con Volaris y Cancún no se diga.

Apuntó que, en cuestión de negocios, quizá mucho es hacer escala en la Ciudad de México para poder llegar a otras plazas. Aunque sí se tiene vuelos directos a importantes puntos industriales y comerciales como Monterrey y Guadalajara, por ejemplo, con Volaris y Viva Aerobús.

También las hay a Mérida, Tijuana y Ciudad de México, por lo que sí hay alternativas de vuelo desde Chihuahua.

Por lo que hace a la aerolínea Interjet, dijo que en Chihuahua fueron pocos los usuarios que tuvieron problemas con vuelos cancelados y sin poder hacerlo efectivo o con devolución de su pago por reservación.

Indicó que las agencias de viajes tuvieron la precaución de no promover los vuelos de Interjet cuando se empezó a tener problemas de operación.

Sí hubo afectados, pero fue muy poco ya que cuando se empieza a ver problemas con las aerolíneas se deja de promover esos boletos.

Cómo es del dominio público, desde el 11 de diciembre del 2020, Interjet dejó de operar sus vuelos y a partir del 8 de enero del año en curso, los trabajadores sindicalizados estallaron la huelga ya ratificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Unos cinco mil trabajadores se quedaron sin cobrar sus salarios desde agosto del año anterior, además, la aerolínea no entregó las cuotas de créditos inmobiliarios y de seguridad social desde marzo del 2020.