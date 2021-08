Se reportan 10 nuevos casos de Covid en el estado

Archivo/ El Diario

Chihuahua.– Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, reportó que en las últimas horas se confirmaron 10 casos de hospitalizaciones por Covid – 19 y no se reportaron defunciones.

El funcionario precisó que el hecho de que no se presentaran defunciones no significa que no haya habido, pues la falta de registro se debe a que no se alcanzaron a incluir en la estadística oficial. En la última semana se han presentado 13 muertes.

La variante Delta, dijo Zorrilla, se encuentra presente por lo menos en Chihuahua y Ciudad Juárez, lo cual ha sido confirmado por algunos laboratorios y se contempla que una importante cantidad de los casos confirmados de Covid en últimas fechas, corresponde a esta nueva cepa.

En total, se acumulan 73 mil 816 casos en el estado y 7 mil 721 defunciones. En Juárez llegaron a 33 mil 859 casos, en Chihuahua 21 mil 999, en Parral 3 mil 206, en Cuauhtémoc 2 mil 783 y en Delicias 2 mil 570.

Las defunciones en Juárez alcanzaron las 3 mil 821, en Chihuahua 1 mil 928, en Delicias 408, Parral 285 y Cuauhtémoc 284.