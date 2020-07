Se resisten al uso de cubrebocas pese a obligatoriedad

Hidalgo del Parral.- Muchas personas se lo colocan únicamente para entrar a los establecimientos comerciales pues lo exigen como parte del protocolo, pero al salir se lo vuelven a quitar aun y cuando es obligatorio el uso de estos tanto en lugares públicos como cerrados.

En toda la entidad se tiene un crecimiento, acelerador en algunos municipios, de casos de coronavirus, sin embargo, la gente no atiende las indicaciones de usarlo.

Asimismo, tras un recorrido efectuado por este diario sobre algunas calles y avenidas, se constató que mucha gente continúa renuente al uso del cubrebocas derivado de esta pandemia provocadas por el virus Covid-19.

Al cuestionar a algunas personas por qué no usan cubrebocas, muchos respondieron que no temen contagiarse al encontrarse fuera de los supermercados o lugares donde se aglutina cierta cantidad de personas.

“Dicen que hay muertos, pero yo no conozco a nadie que se haya muerto de eso, es una total mentira; yo me lo pongo porque no me dejan entrar a ningún lado porque es una medida obligatoria, pero arbitraria, ¿por qué me voy a poner algo que no quiero?”, dijo Guadalupe Martínez quien apresurada se retiraba del centro comercial para dirigirse a su automóvil.

“No sabía que debo utilizar cubrebocas para salir a la calle, además eso ni te protege de este virus, yo no uso el transporte público por eso también ni lo uso”, mencionó Adalberto Juárez, quien caminaba sobre la calle Jesús García.

En Parral hasta este sábado se confirmaron 135 casos de pacientes con Covid-19; 5 personas han perdido la vida y 50 se han recuperado.

Recientemente el municipio entrego una cantidad considerable de cubrebocas tanto a usuarios del transporte público como ciudadanía en general, al igual que otras organizaciones, incluso, hubo negocios que estuvieron brindando esta protección a sus clientes.

Cabe destacar que la intensión de entregar cubrebocas fue para fomentar el uso de los mismos, sin embargo, de acuerdo a un conteo realizado durante el recorrido, de cada 10 personas sólo la mitad utiliza el cubre-bocas, pues el resto no lo usa y por ende no ha hecho caso a las recomendaciones realizadas por el gobierno estatal.

En las paradas de autobuses es donde el porcentaje de uso de cubrebocas aumenta, ello debido a que muchos choferes exigen que al subir lleven puesto este artículo. Sin embargo, algunos suben y ya arriba se lo quitan.