'Se respetará a personal médico que no quiera vacunarse'

Chihuahua.- El director médico de la Secretaría de Salud en la zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, declaró hoy que a pesar del riesgo de reacción adversa que provoca la vacuna del Covid-19, como el caso de la doctora Karla Cecilia Pérez Osorio, internista del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, Coahuila -quien este domingo permanecía en terapia intensiva, tras recibir la vacuna de Pfizer-; él si se la aplicará y se respetará al personal médico que no quiera ponérsela.

“Siempre, como en cualquier intervención quirúrgica tiene algún riesgo, pero lo que hace la medicina es ofrecer, luego de un balance entre el no hacer nada o aplicar un tratamiento, hacer algo.

En este caso, Covid-19 significa un riesgo mortal para nosotros y nuestros seres queridos una de tantas medidas es la vacuna.

Si me vacuno yo, me voy a proteger. Esa es la razón de que personalmente me voy a vacunar, a pesar de que pudiera tener una reacción adversa, y está de comprobarse haya padecido una reacción directa por la vacuna, pero si así fuera, en lo que toca a mi persona si me voy a vacunar para proteger a los demás. Habrá quienes no y se respeta”, señaló el médico en la conferencia de esta mañana.