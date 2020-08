Se reune Omar Bazan con militancia priista en San Francisco del Oro

Parral.- El lider estatal del PRI, Omar Bazan se reunió con militancia priista de la región sur del estado en la comunidad de Dan Francisco del Oro, el objetivo fue fortalecer el partido y escuchar propuestas para el desarrollo de la zona y preparase para el año electoral que se avecina.

El lider tricolor manifestó que realizó una platica con la militancia y liderazgos del PRI de los municipios de San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, El Tule, Matamoros, Rosario, Huejotitan.

"Al lado de ex alcaldes, ex síndicos, ex diputados, ex presidentes de comités municipales y en funciones, dirigentes de sectores y organizaciones, reafirmamos la unidad y el compromiso de triunfo para el.2021,"aseguró.

Bazan, reconoció a los alcaldes de la región, por seguir impulsando el desarrollo de sus comunidades.