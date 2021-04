Se reúne Quezada con veteranos del beis

Cortesía

Chihuahua, Chih.- Representantes de las Ligas de Béisbol de Veteranos en la ciudad de Chihuahua fueron escuchados por el aspirante a la Alcaldía Marco Adán Quezada Martínez, a quien le solicitaron intervenir en su favor, pues consideran que han sido ignorados por la actual administración municipal.

“Venimos solicitando su intervención, sabemos que usted es un hombre al que le gusta apoyar el deporte y que prestará oídos a nuestras peticiones, debido a que el municipio dejó de darnos atención hace mucho tiempo, nosotros lo que pedimos es muy sencillo, que nos respeten nuestros campos para jugar, nos dijeron de municipio que quieren quitarnos nuestro espacio para hacer dos campos de fútbol, cuando tenemos más de 40 años manteniendo en condiciones ese lugar”, dijo molesto el señor Rocha.

En este encuentro estuvieron presentes además de Marco Quezada, el medallista olímpico Horacio Nava Reza quien forma parte de la planilla de regidores, ambos tomaron nota de las solicitudes de los inconformes y se comprometieron a desarrollar una solución que genere un beneficio colectivo.

“Me da mucho gusto verlos de nuevo y saber que siguen de forma entusiasta organizándose, he escuchado con atención sus solicitudes y les garantizo que tendrán eco, por ahora no puedo ofrecerles una solución, pero me comprometo a trabajar en equipo con ustedes para cuando los tiempos electorales lo permitan, poder presentarles algunas alternativas”, les expresó Marco Quezada.

El grupo representa a más de 800 adultos mayores que se mantienen activos físicamente con la práctica del béisbol en los diferentes torneos que se realizan cada fin de semana en distintos escenarios deportivos de la ciudad.