Se salva Corral: desecha TEE petición de revocación de mandato

Chihuahua.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE), avaló la resolución del Instituto Estatal Electoral (IEE), con la cual desechó la revocación de mandato en contra del gobernador Javier Corral Jurado, a petición del ciudadano Oscar Humberto González quien fue el que promovió el recurso ante las autoridades electorales.

El magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, presentó el proyecto de resolución en el que establece que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva y por lo tanto esta figura jurídica no aplica para el gobernador Javier Corral Jurado quien fue él quien presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado.

Los magistrados se sumaron al proyecto y de esta manera se determinó la no procedencia de la solicitud presentada por el ciudadano en mención.