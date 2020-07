Se separa del cargo líder del PRI en Nuevo Casas Grandes

Cortesía

Yuriel González, dirigente municipal del PRI en Nuevo Casas Grandes dijo que procederá legalmente contra quienes resulten responsables de los señalamientos en torno a su supuesta detención por parte de autoridades federales junto con dos personas detenidas por su presunta responsabilidad en el asesinato de 9 integrantes de la familia Lebarón, en noviembre pasado.

El día de hoy González iba ser ratificado por otro año al frente del instituto tricolor, sin embargo fue suplido a solicitud de él mismo para atender los señalamientos

El priista dio a conocer que en ningún momento fue detenido y que su labor en el lugar donde ocurrió el operativo era de abogado- clientes ya que le habían solicitado asesoría, como en cualquier otro caso.

“Quiero aclarar que no fui detenido, los agentes me pidieron acompañar a las personas, pero obviamente me dejaron ir, cuando expliqué mi situación y hasta me pidieron disculpas por haberme retenido”,

Expuso que es claro que dichas informaciones tienen como intención afectarlo y afectar la institución con un claro mensaje político ya que numerosas personas estuvieron tachándolo como criminal.