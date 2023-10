Se suma oposición a protestas del PJF

El Diario / Imagen ilustrativa

Los partidos políticos de oposición en esta frontera también se unirán a la movilización convocada por organizaciones civiles y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) el domingo en más de 20 ciudades del país.

“Los apoyaremos sobre las medidas absurdas del Gobierno federal, nos interesa apoyarlos. Es absurdo que quiten presupuesto. El próximo año es electoral y el presidente necesita dar dádivas, no es posible que quite recurso afectando a todo mundo”, adelantó la dirigente de Acción Nacional (PAN) en Juárez, Xóchitl Contreras Herrera.

El domingo en la ciudad se convocó a una concentración a las 11:00 de la mañana en la sede del Centro de Justicia Penal Federal. Ese mismo día habrá otra concentración en la ciudad de Chihuahua en la Plaza del Ángel a la misma hora.

Ayer, por quinto día consecutivo trabajadores del organismo judicial continuaron con manifestaciones frente al edificio que alberga la dependencia ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Pedro Rosales de León.

Vestidos de blanco, preparan pancartas y mantas que colgaron junto con cartulinas que señalaban la clausura de las oficinas en esta frontera.

Juárez y Chihuahua son las únicas ciudades en el estado que cuentan con movilizaciones confirmadas, aparte de otras 29 ciudades del país.

Morena y aliados dieron la noche del 17 de octubre en la Cámara de Diputados un primer golpe al Poder Judicial de la Federación con la extinción de más de una decena de fideicomisos, los cuales en conjunto suman una bolsa de por lo menos 15 mil millones de pesos.

Además de la marcha convocada para el fin de semana, se ha anunciado que el martes 24 de octubre, una comisión de 67 representantes del organismo del interior de la república, estarán afuera del Senado para protestar por la eliminación de los fideicomisos.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que no va a declarar inhábiles los días del paro de labores del 19 al 24 de octubre, sin embargo, precisó que no habrá consecuencias para los funcionarios que no acudan a trabajar y se sumen a las protestas.

La ministra presidenta Norma Piña Hernández le informó a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), que la Corte votó en sesión privada por continuar con sus labores.