Se unirá CES a la búsqueda de 'Tomatito'

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Madre del niño sostiene la pesquisa en la Plaza Benito Juárez

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se unirán a la pesquisa del niño Juan Manuel Ruiz García “Tomatito”, desaparecido el 4 de julio del 2018, dio a conocer la mamá del menor, Daisy García.

La señora dijo que ayer en la mañana se reunió con el coordinador regional de la CES, Ricardo Realivázquez, para pedirle su colaboración y el jefe policiaco le aseguró que los agentes de la corporación se unirán en la búsqueda de Juan Manuel.

“Le pedimos ayuda para la búsqueda de mi hijo y él quedó que sí nos va a ayudar, nosotros le vamos a llevar la información que tenemos, incluyendo las pesquisas que hemos sacado desde que el niño desapareció, y él va a mandar unos agentes a mi casa para informarles de todo lo que sabemos para que inicien la búsqueda”, dijo la madre del menor.

Durante la mañana de ayer viernes, antes de reunirse con el jefe policiaco, los padres de “Tomatito”, Juan Ruiz y Daisy García, estuvieron pegando pesquisas del niño en la Plaza Benito Juárez, para recordarle a las autoridades que aún no aparece y que sigan buscándolo.

Mientras pegaba las pesquisas con la fotografía de su hijo, que ahora tiene 14 años de edad, la señora García dijo que no han recibido noticias de parte de la Fiscalía General del Estado sobre la investigación, y que parece que ya abandonó la búsqueda, por lo que ahora decidió salir a pegar la foto de su hijo en postes y paredes de la zona Centro.

Acompañada de algunos familiares, la mujer dijo que no cesará en su búsqueda, aunque tal vez la Fiscalía del Estado ya dejó de buscar a Juan Manuel, quien desde julio del 2018 ya no regresó a su casa situada por la calle 18 de Marzo en la colonia El Barreal.

Daisy García dijo que la semana pasada en la Fiscalía les dijeron que seguían con la investigación, que no se preocuparan.

“Pero cómo no nos vamos a preocupar, ya no se hacen rastreos para buscarlo, ya tiene dos años siete meses que desapareció y eso nos preocupa cada día más”, expresó.

Afirmó que no le dieron ningún avance de la investigación; el comandante que le dicen el “M3” le dijo que seguían igual, que andan en la calle buscándolo, preguntando y todo, pero ella no ha visto, no ha comprobado que sigan en la búsqueda de su hijo.

Comentó que en los próximos días se presentará en la Fiscalía General del Estado para pedirle una cita al fiscal Jorge Nava López y pedirle que sigan la investigación.

Desde que desapareció en julio del 2018, dijo la mujer, han dicho que lo han visto en distintos lugares de esta ciudad, hemos ido y no es cierto; incluso, se dijo que estaba en Sonora y entonces personal de la Fiscalía se comunicó a ese estado y al parecer no era verdad.

Sobre ello, Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado, dijo que las investigaciones en torno a este caso se mantienen de manera permanente, pues la búsqueda sigue y también el ofrecimiento de la recompensa de 200 mil pesos para quien proporcione información que lleve a la ubicación de Juan Manuel.

Comentó que cuando hay nuevos datos o indicios sobre su paradero, se hacen operativos, pero hasta ahora no lo han localizado. ( Luis Carlos Cano C. / El Diario)

