Sector Salud es un desorden, dice asociación de médicos

Archivo/ El Diario de Juárez

Chihuahua– La doctora Elvira Quiñónez Soto, presidenta de la Asociación de Médicos, Enfermeros y Trabajadores de Gobierno del Estado A.C., señaló que el Sector Salud en el estado es un caos y advirtió que la falta de claridad en las cifras de contagios y en el manejo oficial de las cifras de decesos representan delitos federales que se carga el Ejecutivo estatal.

“Todos los días sacaban un desplegado de una cosa, y luego se contradecían y luego las cifras no son simétricas, y se habla de las cifras estatales, pero también las cifras del Seguro Social no están del todo transparentes. Ahora, cuántos certificados de defunción hay que tienen una causa de muerte y la tercera causa de muerte es Covid, porque no se les permitía poner Covid, o cuántas personas se mueren por posible Covid y resulta que no se les hace la prueba post mórtem”.

La sindicalista independiente dijo que estas omisiones pudieran representar la comisión de un delito, pues muchas funerarias pudieron haber velado pacientes Covid sin saberlo, exponiendo a la población al contagio, tan sólo por citar un ejemplo.

Cuestionó por qué hasta el momento no se ha tocado siquiera la posibilidad de construir hospitales especializados en atención a pacientes Covid, donde se capacite al personal y se formen especialistas.

Comentó que desde hace un mes al personal de las áreas Covid le retiraron el bono de estímulo por riesgo de trabajo y llamó a conocer la realidad de las clínicas y hospitales, donde se tiene que trabajar bajo graves carencias a diario.

Indicó que tampoco las condiciones laborales para los trabajadores de la salud al servicio del estado han mejorado, como lo prometió el gobernador desde que inició la crisis sanitaria, entre ellas la indemnización a los trabajadores que han contraído la enfermedad.

“El sueldo no se ha incrementado, las homologaciones nadie sabe en qué punto van, las basificaciones de los médicos tampoco, porque han dado homologaciones, pero no han basificado”, concluyó.