Secuestraron hasta una niña en levantón de migrantes en hotel

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El lugar ubicado en la avenida Tecnológico

Ciudad Juárez.- A más de un día del secuestro de nueve personas en movilidad, entre ellas una niña y una adolescente, las víctimas se encuentran en calidad de desaparecidas, reportó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El plagio ocurrió en el hotel Sanmiguel, ubicado en la avenida Tecnológico, donde un comando armado irrumpió el miércoles a las 17:36 horas y a punta de pistola se llevó a cinco hombres y cuatro mujeres originarios de Guatemala y Ecuador.

Además, se llevaron parte del dinero en efectivo que traían para cruzar a los Estados Unidos sin documentos, dijo Manuel Sanmiguel, propietario del negocio.

Los plagiarios destruyeron el equipo de videovigilancia del hotel, sin embargo, a menos de 500 metros se encontraban cámaras de Gobierno del Estado y más adelante había otros dos sistemas de monitoreo de la Plataforma Centinela y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que facilitó la ubicación de las unidades involucradas en el hecho.

La privación ilegal de la libertad del grupo de extranjeros fue atribuida, de manera extraoficial, al grupo delictivo ‘La Empresa’, con el cual es identificado uno de los involucrados en el secuestro y que conducía la camioneta marca Chevrolet Tahoe negra, modelo 1996, según las primeras indagatorias de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Esta unidad fue localizada por policías municipales estacionada en la calle Año 1823 de la colonia Morelos II, a unas cuadras del Distrito de Policía Sur desde donde despacha el secretario César Omar Muñoz Morales.

Esta es la primera ocasión que un grupo delictivo irrumpe en este hotel para llevarse a extranjeros que pretenden ingresar a Estados Unidos sin documentos, aseguró Sanmiguel.

“Llegó un comando armado a llevarse a la gente. Es lo que están haciendo, secuestrando a la gente”, explicó el empresario.

“Ellos vienen y sacan a toda la gente, se la llevan y, según datos de la Policía, a los migrantes se los llevan. Los ‘coyotes’ que los traen, que los dejaron aquí, les cobran 10 mil pesos para cruzar, pero éstos (los secuestradores) se los llevan y los pasan por 20 mil pesos”, agregó.

Secuestraron hasta una niña

El hotelero, que al momento de la entrevista estaba reunido con personal de mantenimiento para definir el costo de las reparaciones que tendrá que hacer a su negocio, reprobó la ausencia de humanidad de los plagiarios al separar a una niña de su madre.

“Lo malo de todo esto es que se llevaron a una niña de dos, tres años. Se la llevaron sin su mamá”, declaró.

Mire, expuso señalando a un trabajador de la construcción, ya está aquí el personal de mantenimiento, vamos a hacer cambios necesarios como puertas de alta seguridad, reponer el equipo de vigilancia para que estos malandros no entren así nomás porque sí, porque esto no va a parar, advirtió el empresario hotelero.

Agregó que a través de los medios de comunicación supo que encontraron los vehículos involucrados.

Los hechos

El hecho violento fue reportado este miércoles 23 de agosto a las 17:36 horas a través del radioperador del CERI (folio 0705602609), al informarse de la probable privación de la libertad de varias personas, dijo Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía de Distrito Norte.

Inicialmente se dio a conocer un robo con violencia en el interior del hotel “Sanmiguel”, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Sierra Mojada, de la colonia La Cuesta, informó la portavoz.

“La encargada del establecimiento declaró que cuatro hombres armados y con vestimenta oscura, se llevaron, en contra de su voluntad, a cinco hombres y cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, originarios de Ecuador y Guatemala”, informó.

Refirió que los agresores llegaron a bordo de una camioneta tipo van de color naranja, acompañada de una camioneta Suburban de color negro, luego cortaron el sistema de monitoreo del negocio y causaron destrozos a las puertas del hotel.

Este caso es investigado por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Norte, dijo Cota.

Ayer, cerca de las dos de la mañana policías municipales encontraron la camioneta Chevrolet Tahoe negra sin placas, en las calles Del Encanto y Año 1823 entre las colonias Morelos II y Bosque Bonito.

La unidad era uno de los vehículos que hombres armados usaron para llevarse por la fuerza a nueve huéspedes del hotel Sanmiguel.

Previamente, las autoridades aseguraron otra camioneta también relacionada con la privación de la libertad de las personas, una Chevy Express roja, abandonada en las calles San Julián y Santa Irene del fraccionamiento Misiones del Real, cerca del hotel y donde transbordaron a otros vehículos.

Son malandros: hotelero

Para Manuel Sanmiguel, quien tiene más de 30 años en la industria hotelera, el grado de impunidad con el que opera la delincuencia organizada en la ciudad ya es inaceptable, particularmente cuando se llevan a niñas, niños y adolescentes.

“Esta es la primera vez que llegan así los malandros”, aseguró.

Detalló que el comando armado irrumpió en el negocio a plena luz del día. Eran hombres con vestimenta en color negro y que viajaban en varios vehículos.

“La tarde del miércoles entraron ‘los malandros’, todos, y a la encargada le pusieron la pistola en la cabeza y la hicieron que abriera la puerta para pasar de recepción; la hicieron que les dijera cuáles cuartos estaban ocupados, luego pasaron por los cuartos y a patadas tumbaron puertas y se los llevaron”, narró Sanmiguel.

En eso, a la otra gente que estaba aquí, que no alcanzaron a llevarse porque estaban muy apurados, les quitaron el dinero que tenían en el cuarto, agregó.

Respecto a los montos del dinero hurtado, dijo que a un huésped le quitaron 10 mil pesos, a una mujer que esperaba el día de su cita en el Consulado General de Estados Unidos en Juárez le arrebataron 3 mil 500 pesos, a otra persona mil 500 pesos.

“Pero ellos no denuncian, son personas que están de paso y no se piensan quedar en Juárez y para juzgar a los criminales se tiene que sostener la denuncia con ellos, por eso no denuncian. Yo tampoco voy a denunciar, ¿para qué?, nomás para perder tiempo”, dijo el afectado.

También mencionó que antes de que los hombres armados salieran del lugar, arrancaron el módem que mantiene el monitoreo de ocho cámaras de videovigilancia.

El archivo periodístico refiere que los principales puntos de cruce de personas en movilidad donde se han rescatado migrantes son: Anapra, Riberas del Bravo, Siglo XXI y la zona del Valle.

Descarta propietario cerrar hotel

Sentado en la silla de la pequeña oficina donde despacha desde hace varias décadas, Manuel Sanmiguel, originario de Casas Grandes, Chihuahua, asegura que no cerrará el hotel San Miguel, el cual ha sido escenario de diversos delitos, que van desde la muerte violenta de un extranjero hasta secuestros de personas en movilidad y aseguramiento de éstas.

La irrupción de un comando armado que privó de la libertad a nueve migrantes extranjeros se suma a la lista de hechos violentos ocurridos en el establecimiento localizado en plena avenida Tecnológico, en la colonia La Cuesta.

Luego del hecho violento, dice que está adoptando nuevas medidas de seguridad como la instalación de puertas de acceso controlado para la entrada principal, así como la instalación de muros en el espacio que funciona como lobby.

Relata que, para ingresar al negocio, los secuestradores apuntaron directo a la cabeza de la recepcionista, que abrió la puerta y les permitió la entrada.

Los agresores tumbaron siete puertas y sacaron a nueve migrantes extranjeros, cinco hombres y cuatro mujeres, entre ellas una niña, además se apoderaron del dinero y pertenencias que observaron a su alcance.

Antes de salir del lugar arrancaron el módem que almacenaba las imágenes de ocho cámaras de videovigilancia instaladas dentro y fuera del negocio.

“Primero eran los policías, ahora son los malandros”, se quejó el empresario hotelero que accedió a ser entrevistado por El Diario.

Recordó que el pasado 2021 para él fue el peor.

El archivo periodístico establece que el 23 de abril de ese año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encontró 58 migrantes instalados ahí, por lo que esta corporación los reportó como “traficantes de personas”.

Manuel Sanmiguel asegura que la Policía municipal “se ha metido a la brava y han abierto los cuartos sin orden de cateo”.

“En el 2021 se llevaron a los clientes, les quitaron celulares y luego los soltaron… de este caso apenas hace unos días vinieron de la Fiscalía General de la República (FGR) a preguntar, apenas están investigando”, dice con incredulidad. “Tenemos una Policía de lo peor, póngale en su nota por favor”, insiste.

El empresario dijo que los policías municipales actualmente se la pasan “cazando” a sus clientes que acuden a un centro comercial contiguo donde reciben las transferencias de dinero.

“Los están cazando a la salida del centro comercial, aunque saben que hay cámaras de la Plataforma Centinela, abusan de su autoridad y a las personas les quitan el dinero apenas lo sacan”, afirmó.