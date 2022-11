Seguirá sobrepoblación incluso con nuevo penal

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez.- Ni aun con la operación de las instalaciones del excefereso 9 las cárceles del estado se despresurizarán al

100 por ciento, indican datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el mes de agosto los Centros Estatales de Reinserción Social albergaban a 8 mil 967 personas privadas de la libertad (ppl).

Los hasta ahora nueve centros estatales, siete para varones y dos femeniles, tienen capacidad para albergar a 7 mil 386 reos, por lo que la sobrepoblación es de mil 581 internos, según las cifras oficiales más recientes de la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De entrar en funciones el nuevo penal remodelado para el próximo año, sólo representará mil 200 nuevos espacios, indican las cifras oficiales.

La Fiscalía General del Estado, a través de su vocera Sahira Castro, dijo que esperan la donación del inmueble para el día 30 de este mes por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente darán a conocer el proyecto de rehabilitación del edificio que lleva casi dos años abandonando.

El fiscal Roberto Fierro anteriormente dio a conocer que ya se contaba con el contrato de donación que entregó el Indaabin y trabajaban en él para la firma en los próximos días, cuando las instalaciones sean entregadas formalmente al Estado.

“Sin embargo es la entrega, falta todavía ver cómo están las instalaciones, la rehabilitación… yo ya entré y no está en las condiciones de un rápido acceso, pero no nada más viene eso, vienen todavía muchas más cosas para lo que son los penales, no nada más es el (Cefereso) 9 el que nos va a dar la tranquilidad”, mencionó.

Dijo que se buscan medidas alternas para que los reos no necesariamente obtengan prisión preventiva, además de buscar la preliberación en algunos casos.

Penales saturados

Las condiciones de hacinamiento en las cárceles del estado, principalmente en Juárez, han motivado diversas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Con dos penales femeniles y siete varoniles en la entidad, los Centros Estatales de Reinserción Social cuentan con 4 mil 681 varones y 166 mujeres sentenciadas por delitos del fuero común y 427 hombres y 79 mujeres con sentencia por delitos federales, revelan los datos de la SSPC.

Las estadísticas muestran que en Chihuahua 3 mil 103 hombres y 135 mujeres se encuentran bajo proceso por delitos del fuero común y 289 hombres y 87 mujeres procesados por delitos del orden federal.

Un dato sobresaliente es que el grupo de edad entre los 30 y 34 años es el más numeroso, con un total de mil 863, seguido del grupo de los 25 a 29 años con mil 625 internos, una población relativamente joven y en edad productiva. El grupo de edad más reducido es el de los 65 años y más, con 273 reos.

Los mismos datos estadísticos refieren que la población carcelaria en el estado creció en un mínimo porcentaje en los 12 meses transcurridos, ya que en agosto del 2021 eran 8 mil 748 ppl y para el mes pasado se llegó a las 8 mil 967.