Seleccionarán a funcionarios anticorrupción con ‘entrevistas ciegas’

Chihuahua.- Cuatro coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción serán designadas mediante un proceso que incluirá “entrevistas ciegas”, es decir, que ni el postulante ni los entrevistadores se verán de frente, como una forma para asegurar una imparcialidad de esa etapa, aseguró el secretario técnico del sistema, Félix Romo Gasson.

Así lo dio a conocer ayer en rueda de prensa al detallar que el 2 de agosto finaliza el plazo para que las personas interesadas puedan postularse y cumplir con los requisitos que están públicos en la dirección talento.anticorrupcion.org.

Se trata de las coordinaciones en Riesgos y Políticas Públicas, de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal, de Asuntos Jurídicos y de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil.

Romo Gasson precisó que la metodología del proceso de selección para las evaluaciones y entrevistas de las personas aplicantes incluirá la reserva de la identidad de quienes concursen hasta el momento del nombramiento.

También la segregación de la información, quiénes evalúan no conocen al evaluado, detalló, e incluso la entrevista ciega, en donde no sólo no se conoce la identidad del postulante, sino que no es identificable al no poder verlo o escucharlo de manera directa.

Por su parte la coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Madrid, informó que en cada una de las publicaciones de las posiciones vacantes, se describen a detalle las bases y etapas del proceso de la metodología de selección.

La convocatoria para todas las posiciones se abrió el 17 de julio y cerrará el 2 de agosto del 2019, a las 4:00 p.m.