Semarnat no apoyaría apertura de 'La Gloria'

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas estarían en la disposición de no apoyar la apertura de la mina a cielo abierto en la región de Samalayuca, aseguró Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto.

“Nos reunimos con los equipos jurídicos de Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas quienes dijeron estar en una disposición de apoyar a la región por el riesgo que se correría de la instalación de una mina a cielo abierto”, comentó la activista.

Adelantó que lo que “concuerdan las dos secretarias es que si hay inconformidad de la población por la instalación de la mina, ésta no se aprobaría por el Gobierno federal”.

Graco informó que el proyecto de la mina a cielo abierto en Samalayuca se encuentra en una etapa de inversión en la banca bursátil, por lo que no hay una fecha definida para una posible apertura de operaciones.

El sábado decenas de habitantes de Samalayuca y de Juárez realizaron una manifestación en contra del proyecto minero.

En caravana salieron del Parque Central hasta llegar al poblado para recorrerlo en vehículos con letreros pintados en contra de la apertura de la mina.

También activistas de la agrupación “Poder Ciudadano” interpondrán un segundo amparo contra la apertura de la mina a cielo abierto de origen canadiense en Samalayuca.

Éste sería el segundo amparo promovido contra la instalación de la empresa minera en la región luego de que el pasado 29 de agosto el abogado y catedrático Santiago González interpuso un amparo en el Poder Judicial de la Federación en contra de este proyecto.

“Vamos a presentar el amparo el próximo 4 de noviembre contra la apertura de la mina debido a la generación de contaminantes que habrá si se instala en el poblado”, adelantó Martín Aguilar, representante legal de la agrupación.