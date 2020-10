Señala López Obrador mala relación con Corral

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Previo al viaje que realizará a Ciudad Juárez y durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que no hay buena relación con Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

Tras la pregunta de que si se reuniría hoy con Javier Corral, el presidente respondió que solo viaja a inaugurar unas obras del Gobierno Federal en Juárez y que no está invitando a autoridades ni mucho menos a actores políticos, haciendo referencia al tema del agua en las presas del estado.

“No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se de esta reunión, porque nos han ofendido”, señaló el presidente.

Referente al tema de la extracción de agua en las presas, dijo que se está poniendo en riesgo la buena relación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, y no quiere que haya represalias por no cumplir con un convenio, tema que no entendieron las autoridades de Chihuahua por anteponer un tema partidista con motivo de las próximas elecciones.