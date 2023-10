Señalamientos son por tiempos electorales: SICT

Chihuahua, Chih.- El director general del Centro SICT Chihuahua, Sergio González Rojo, consideró que los señalamientos por falta de mantenimiento carretero llegan en un momento de coyuntura política y campañas electorales.

Destacó el funcionario que el avance en los proyectos de restauración carretera han avanzado al 60 por ciento de la meta anual, incluyendo tramos de conexión que corresponden al gobierno estatal. Asimismo añadió que están a la espera de se apruebe en Congreso la solicitud de presupuesto de mil 200 millones de pesos para el 2024.

“Es un problema de campañas electorales. Ahora el gobierno se está comportando como si fuera la oposición y no, es un gobierno del estado. Vean cómo están las carreteras estatales y no las atienden. Dense una vuelta por las principales avenidas de aquí de Chihuahua simplemente, cuenten los baches que hay del domicilio a su trabajo. Yo los cuento todos los días y ya llevo 136. Vean la Avenida Colón en qué estado se encuentra y es una de las arterias principales de Norte a sur en la ciudad y nosotros no estamos criticando todos los días. El contexto es que hay un componente político, quiero decir, que son las campañas electorales”, consideró.

Dijo que actualmente la SICT invierte también en caminos artesanales que comunican cabeceras municipales a carreteras federales, estatales o alimentadoras. “Es una carga adicional que en principio debería invertir el Gobierno del Estado y nosotros invertimos 5 millones por kilómetro en ese tipo de caminos en todas las comunidades. Estamos atendiendo este problema, el de las alimentadoras también nos compete a ambos porque algunas van a carreteras estatales”, puntualizó.

Sobre el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en este 2023 informó que se ha trabajado con un presupuesto de 512 millones de pesos para la atención de 2 mil 625 kilómetros de tramos carreteros, así como la reconstrucción de puentes en que se han invertido 34 millones de pesos.

“Los proyectos más caros son los que se llaman conservación rutinaria, lo que es bacheo y reparación superficial simple. En eso aplicamos 167 millones de pesos. Luego hay otro tipo de mantenimiento que es periódico, se hace con recarpeteo y se levanta la carpeta; es algo más serio, más profundo y cuesta más.