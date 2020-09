Sentencian a dos jóvenes mujeres que golpearon y secuestraron a maestra

Tomada de internet / Fotografía ilustrativa

Hidalgo del Parral.- Dos jóvenes mujeres, identificadas como Eva Karely R. y Vanessa R. Fueron sentenciadas a dos años de prisión ya que el pasado 21 de febrero de 2018 privó ilegalmente de la libertad a una maestra, la robaron y golpearon y dejaron tirada en la carretera que conduce a Durango.

La maestra afectada, identificada como Zayra, difundió en redes sociales el siguiente mensaje:” Les explico un poquito a la gente que dice que es mentira que no están en la cárcel! Se les sentencia a cárcel pero con un beneficio de libertad condicional, para quedarte en prisión preventiva o dentro de la cárcel la condena debe ser mayor a 3 años, ahora me dicen que porque una condena tan pequeña?? Bueno resulta que cuando las personas no cuentan con antecedentes penales tienen un beneficio que se llama juicio abreviado en el que solo se les da 1/3 de la condena total, para que hubieran ido q la cárcel tenían que ir a juicio oral y en términos se accedió a que llevaran el juicio abreviado pero ya contarán con antecedentes penales, además de que en la libertad condicional también lleva ciertas medidas que ellas deben realizar, yo con esto me doy por conforme ya que espero la piensen dos veces antes de cometer un delito porque ahora si contarán con antecedentes penales y nunca más podrán volver a tener ese beneficio de una pena abreviada .”

Fue en el año 2018, cuando ambas jóvenes luego mantener rencillas con la profesora afectada, decidieron privarla de la libertad y propinarle una golpiza, además de robarle una cadena de oro, sus aretes y su teléfono celular, para dejarla tirada en una brecha de la carretera a Durango, por lo que hoy a dos años del hecho fueron sentenciadas.

Además tendrán que pagar 120 mil pesos para resarcir el daño económico, informaron en la Fiscalía Zona Sur.