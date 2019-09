Separa Transporte de su cargo a inspector captado en video en presunto acto de extorsión

Chihuahua.- La Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua (DT) dio a conocer que el inspector de esa dependencia involucrado en los presuntos actos de cohecho difundidos en redes sociales a través un video, ya ha sido separado de sus funciones.

Del mismo modo, el caso ha sido puesto a disposición de la Secretaría de la Función Pública para que abra una investigación y determine la responsabilidad del inspector en esos hechos.

Los actos captados en una videocámara, que circularon desde la mañana del 18 de septiembre de 2019, muestran a un inspector de la Dirección de Transporte como probable partícipe en un acto de extorsión en perjuicio de un conductor de una unidad de carga.

“Ese tipo de conductas no pueden ser tolerados por la dependencia bajo ninguna circunstancia, indicó David Holguín Baca, titular de la DT, quien afirmó que la dependencia a su cargo no tolerará ese tipo de conductas que atentan contra las prácticas de buen gobierno y perjudican el desarrollo de las actividades productivas, particularmente en un área tan sensible como es el transporte.