Sequía afectó de manera incalculable actividades del sector agropecuario

El secretario de Desarrollo Rural René Almeida Grajedasta informo que la sequía afectó de manera incalculable las actividades del sector agropecuario, no solo en las áreas de temporal si no también en las de riego.

En un comunicado de prensa aseguro que en las áreas de temporal donde predominantemente se siembra maíz forrajero, avena, sorgo forrajero y frijol, prácticamente la producción esta perdida en un 70%, en el caso del frijol la siembra es de 80 a 90,000 has anuales, de eso esta perdido ya el 70% y se calcula que en los próximos días habría daños en otra cantidad importante de capacidad de producción.

En el caso de los forrajes (maíz, sorgo, avena) se siembran alrededor de 300,000 has, tomando en cuenta que Chihuahua es un estado tradicionalmente ganadero, y se trae perdidas arriba del 80% en la capacidad productiva, a estas alturas, la producción de forrajes no pasará del 20% de lo que se registro en otros años.

Al parecer, dijo, en los últimos años no existe una ausencia de lluvia como la que hemos tenido en el mes de agosto, tampoco en julio hubo lluvias, el monitor de sequía a declarado caso extremo en 52 municipios, pero ya son más de 60 los afectados, una condición atípica.

En el maíz grano, también de temporal que se utiliza en zonas de autoconsumo de la Tarahumara o municipios serranos, tenemos un daño del 50%, estos cultivos se establecieron en tiempo y forma, con una condición favorable de humedad por el mes de mayo, sin embargo, las ausencias de lluvia en julio y agosto lo han afectado enormemente y es producto de alta necesidad en esas comunidades. Esto nos pone en peligro de necesidad de alimentación por parte de estas poblaciones; en el sector agrícola temporalero estamos severamente afectados con un alto porcentaje en la perdida de la cosecha.

En el sector ganadero empieza a haber mortandad en el ganado adulto, perdida de peso en las crías, destetes tempranos, con perdidas de un 40 a 50% en los ingresos, todo esto porque los agostaderos están completamente secos.

En los cultivos de riego la demanda de agua ha superado a otros meses de agosto de años anteriores por lo tanto las concesiones que tienen los productores, de agua, en regiones de riego no les alcanza para cubrir la necesidad de sus plantas debido a las altísimas temperaturas y a la ausencia de lluvia de un mes de agosto que tradicionalmente se ha dado, por lo tanto tenemos perdidas en cultivos como maíz, algodón, perdida de calidad y cantidad en manzana, nuez, chile, no se pierden al 100% estas cosechas por el proceso de riego pero el potencial productivo si se ha perdido porque este agosto 2020 es el más seco del que se tenga registro.

Lamentablemente el seguro catastrófico que se estableció hace más de 16 años, este año se canceló, pudo haber sido generador de grandes indemnizaciones por parte de aseguradoras para darles una mitigación, sobre todo a los productores de cultivos de temporal y a los ganaderos extensivos, por esto hoy apelamos a la solidaridad, a la comprensión, la mano amiga de la autoridad federal para que no solo se declare zona de siniestro a Chihuahua o de sequía extrema si no que también se generen los mecanismos necesarios para que con los recursos federales (financieros y productivos) nos ayuden a mitigar los efectos de esta sequía para mantener la plataforma productiva de la actividad en el sector agropecuario.

No podemos ni debemos dejar que la plataforma productiva se acabe, que los productores se retiren de la actividad, que dejemos de utilizar sistemas de riego, dejemos de establecer cultivos en otoño-invierno, es una serie de actividades que debemos hacer para no perder esta plataforma tanto ganadera como agrícola, hemos tenido periodos de sequía graves pero como este ninguno, por esto hacemos un llamado de solidaridad entre Gobierno Federal, Gobierno Estatal y productores para que sus perdidas no los alejen de la actividad.

Por nuestra parte, Gobierno del Estado, estamos iniciando la implementación de un proyecto de apoyo para la adquisición de suplemento alimenticio para ganado bovino que anda en agostadero, ya que es lo más urgente. Estamos también en un ejercicio de planeación para establecer mecanismos necesarios para que la plataforma productiva no se vaya a cero, que se reduzca pero que se mantenga.

Es importante señalar que hoy para Chihuahua es muy complicado realizar entregas de agua, ya no tenemos posibilidad ni capacidad para otras entidades u otros países, ya que la poca agua con la que contamos ya no va a ser suficiente para los cultivos del próximo año, tendrá que haber una reducción importante. Hoy Chihuahua atraviesa una de las condiciones más criticas en materia de sequía.