‘Será una tregua entre nosotros y los cárteles’

Tomada de Facebook / Imagen publicada en la cuenta de Facebook:13 desaparecidos Coyame-Chihuahua

Ante la omisión de las autoridades, familiares de los 13 migrantes desaparecidos en el desierto de Chihuahua dijeron tener que tratar de contactar por su cuenta a los integrantes del crimen organizado con el fin de dar con el paradero de sus seres queridos.

“Sólo dinos en donde están, de forma anónima. Por favor, te lo suplico, de nada te sirve tenerlos así, si ya les hiciste daño ¿por qué desaparecerlos?. Sácalos de dónde los tengas y déjalos por ahí, en donde podamos encontrarlos. Te los llevaste y ellos no te debían nada, sólo buscaban una mejor vida para sus familias. Si algo de humanidad queda en ti, sólo deja que los encontremos por favor, dale algo de paz a sus madres, hijos, esposas, hermanos. No estamos buscando culpables, ni justicia, sólo poder traerlos a casa”, se lee en uno de los mensajes dirigidos al grupo delictivo que los privo de la libertad el 25 de septiembre de 2021.

A través de cartas y publicaciones en redes sociales, las madres y esposas chihuahuenses buscan contactarse con quienes se los llevaron, debido a que las autoridades no cuentan con ningún avance en la investigación.

“Tú que te los llevaste, sabes que ellos no te debían nada, quizá sólo fueron víctimas circunstanciales; volvemos a apelar a ti, si tienes aún un poco de humanidad, danos por favor una pista para poder encontrarlos”, se lee en otra de las publicaciones realizadas a través de la página de Facebook: 13 desaparecidos Coyame-Chihuahua.

Los familiares dijeron apoyar la tregua nacional con los grupos delictivos, convocada por las Madres Buscadoras de Sonora para poder buscar a sus seres queridos sin ponerse en riesgo, y para que les ayuden a encontrarlos.

Se ofrecen de intermediarios

Las familias chihuahuenses se han ofrecido incluso a ser intermediarias ante las autoridades para que quien les ayude a encontrarlos pueda cobrar la recompensa de 2.2 millones de pesos de manera anónima.

“Si a las autoridades ya no les importa, si al presidente (Andrés Manuel López Obrador) ya no le importa; pues ya a las autoridades las vamos a dejar a un lado, porque ya va a ser la tregua entre nosotros y los cárteles, ¿ya para qué se mete el gobierno?”, dijo ayer la esposa de uno de los once migrantes que forman parte del grupo de desaparecidos.

Explicó que al no tener respuesta de las autoridades, ellas decidieron pedir públicamente a quienes se los llevaron que les den información sobre su paradero.

“Se los hemos pedido públicamente, porque ellos también tienen familia, también tienen hijos, y si un día desaparecen ellos y sus mamás se acercan con nosotros van a tener nuestras ayuda”, señaló.

Ayer, después de un año y nueve meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda (CLB) las acompañaron a pegar pesquisas en el área cercana a su desaparición, por lo que ayer comenzarían en Ojinaga y hoy continuarán en Aldama y Coyame del Sotol.

También informó que pidieron el apoyo de las Madres Buscadoras de Sonora, quienes ya enviaron un oficio a las autoridades de Chihuahua para realizar un rastreo en la zona en donde fueron privados de la libertad, pero no han obtenido respuesta.

El día que fueron interceptados

El 25 de septiembre de 2021, los migrantes viajaban a bordo de una camioneta 4x4 sobre una brecha entre Coyame del Sotol y Lomas de Arena, municipio de Guadalupe, cuando un grupo de hombres armados los interceptaron y se los llevaron. Desde entonces, pese a los rastreos realizados por la FGE no se ha logrado encontrar a ninguno de ellos, ni el vehículo en el recorrerían el desierto por un total de siete horas, antes de descender para continuar caminando por tres días más.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Chihuahua existe el reporte de 3 mil 529 desapariciones, 961 de ellas en el municipio de Juárez.