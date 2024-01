‘Sería Juárez más violenta con El Neto’

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- A un año de la muerte de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, señalado como líder de la organización delictiva “Los Mexicles”, que por años controló el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3, aún se mantienen las dudas en torno a su deceso, tras recibir un disparo en la nuca.

“Es muy claro, en un examen criminalístico muy básico y por las formas en que se condujo (la autoridad) es muy claro que la muerte de esta persona fue una ejecución extrajudicial”, consideró el doctor en Derecho, José Miramontes Caro.

Una grave violación a los derechos humanos al ser suprimida por el Estado la protección al derecho a la vida, reconocido en diversos tratados internacionales, consideró.

Para investigar de manera formal la muerte violenta de Piñón de la Cruz se requiere de una querella por parte de Ernesto Piñón o Dora De la Cruz, progenitores del hombre abatido la madruga del 5 de enero del 2023, explicó personal de la Fiscalía de Distrito Norte. Hasta el momento no existe la exigencia formal, se informó.

Luego de encabezar la fuga y motín del Cereso 3, el fundador de la Organización Criminal Independiente Mexicle (OCIM) permaneció varios días en la casa de una mujer, como lo declaró Braulio Raúl O.C., operador financiero de “El Neto”.

“El día cuatro (de enero), como a las siete de la noche me habló por teléfono ‘El Neto’ y como yo era el que recolectaba el dinero de la droga y no sé qué más, porque él me hablaba y me decía a dónde me arrimara, ese día me dijo que necesitaba todo el dinero”, dijo ante el Ministerio Público.

Braulio Raúl aseguró que tenía en su poder 11 millones de pesos en efectivo y se los llevó al “Neto”, quien estaba a la casa de una mujer que identificó como Yamilet o Joselyn.

“No me acuerdo, ella es delgada y tiene todo el cuerpo operado y vive por Los Aztecas y La Curva, que es donde reventaron cuando mataron a ‘Neto’. Ahí llegué yo, bajé una maleta grande de color rosa que traía la cantidad de 10 millones de pesos –de los 11 que yo tenía de él–, ésos se los di a ‘Neto’ personalmente y no me platicó nada de la fuga”, narró.

“Yo soy el que se encargaba de su familia y del dinero que movía y que pagaba él. Yo me regreso a mi casa y el 5 de enero del 2023 viendo las noticias me entero que mataron al ‘Neto’. Y agarraron a otro chavo que fue ‘El Cumbias’, quien es el único que sabía dónde vivía”, declaró.

“El Cumbias” informó a los policías investigadores la dirección de Braulio Raúl, dijo el Ministerio Público durante la audiencia de formulación de imputación contra el operador financiero del líder de “Los Mexicles”.

De un disparo en la nuca

Por la muerte de Piñón de la Cruz la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió el resultado del operativo en el que participaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el que presuntamente sostuvieron un enfrentamiento a balazos con “El Neto” en las calles Toltecas y Tzetzales de la colonia Los Aztecas.

“La captura de Ernesto Piñón se registró después de un intercambio de disparos en uno de los domicilios de donde huyó en un vehículo hasta impactarse en una gasolinera. En ese lugar disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte”, cita el boletín emitido.

Aunque el reo evadido estaba herido de gravedad, los policías lo esposaron y le colocaron las manos por la espalda, para luego subirlo a la caja de una de las camionetas tipo pick up en la que lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel.

El cadáver ensangrentado fue fotografiado por los propios policías que filtraron las imágenes, las cuales circularon a nivel internacional.

La necropsia estableció como causa de muerte una “hemorragia cerebelosa y medular producida por herida por proyectil de arma de fuego disparado en cráneo”.

Y los médicos forenses documentaron que Piñón de la Cruz presentó tres impactos de bala: uno en un brazo y otro en la espalda de lado derecho, y uno más, que le quitó la vida, en la parte posterior del cuello, en la primera vértebra. Un detalle que no se hizo público fue que los impactos fueron realizados a corta distancia.

La FGE dio a conocer que dentro del vehículo blindado BMW que supuestamente conducía Piñón de la Cruz se encontraban ocho armas largas y cinco chalecos tácticos, sin que el conductor portara uno de ellos.

La FGE no reveló qué armas disparó el secuestrador sentenciado a 211 años de cárcel.

‘Fue lo mejor que le pudo pasar a la ciudad’

Policías entrevistados en torno a este asunto refirieron que la muerte de Ernesto Alfredo fue lo mejor que le pudo pasar a la ciudad, la cual por dos ocasiones fue paralizada a causa de los hechos violentos que ordenó el capo, una el 11 de agosto de 2022 y otra el 1 de enero del 2023.

Explicaron que preparar la fuga del Cereso 3, representó una inversión millonaria, pues previamente adquirió armamento y vehículos blindados que llegó a pagar en efectivo. Consolidó la estructura criminal de la OCIM y mantuvo la de “Los Mexicles”, además pagó por la complicidad y protección oficial. Eso sin contar la inversión que hizo a favor del penal pues construyó una cancha deportiva con domo y gradas.

La situación para la ciudad sería otra, una más violenta, aseguraron los entrevistados.

Otros policías expusieron que también sería otra la situación para aquellos servidores públicos que, de manera voluntaria o forzada, formaron parte de la red de corrupción del líder mexicle.

Investigación continúa

El fiscal de Distrito Norte, Carlos Manuel Salas, dijo que la investigación en torno a los hechos ocurridos el 11 de agosto del 2022 y el 1 de enero del 2023 no han parado.

“Esa pandilla predominante liderada por ‘El Neto’ fue la que encabezó estos dos eventos, se sigue haciendo tarea de investigación. Hay que recordar que muchos de los autores materiales ya murieron, incluyendo a ‘Neto’, también se investiga la responsabilidad que puedan tener algunos funcionarios públicos, hay que recordar que cuando sucedieron los penales estaban bajo control de esta Fiscalía”.