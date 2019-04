'Si es necesario vamos a refundar el PRI para dar la batalla': Alma Carolina Viggiano

Chihuahua.- "Hay muchas cosas que le lastiman al PRI en el norte, como la huída de inversiones, el aumento de los feminicidios y homicidios.

En el caso del exgobernador César Duarte, él esta enfrentando un proceso como lo ha venido haciendo y creo que no hay nada mas que decir", expresó Alma Carolina Viggiano Austria, quien busca ocupar la Secretaría General del CEN de PRI; en la fórmula con el gobernador de Campeche Alejandro Moreno.

La esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien se encuentra de visita en esta capital, enfatizó en entrevista que el PRI puede regresar a un papel protagónico a nivel nacional y local.

"Lo que queremos hacer es reorganizarnos y si es necesario, refundarnos para dar la batalla por este país, porque las cosas no van bien y van a ir mucho peor", dijo.

Agregó que de llegar a la dirigencia nacional buscarán impulsar que los procesos internos en la designación de todos candidatos, sean abiertos a los militantes y simpatizantes, para ganar así la confianza ciudadana.

Será en el mes de septiembre cuando se registrarán las planillas interesadas en renovar la actual dirigencia nacional priista.