Si estuvieran aquí, desaparecidos llenarían la Plaza de Armas

Chihuahua.- En Chihuahua 2 mil 741 personas permanecen con estatus de desaparecidos. El número es tal que para dimensionarlo basta decir que sobrepasa a la capacidad que, de acuerdo a Protección Civil, tiene la Plaza de Armas de esta capital para albergar ciudadanos.

Se trata de niños, jóvenes, adultos mayores - hombre y mujeres - que permanecen desde el 2010 a la fecha sin volver a casa, en medio de la angustia y la esperanza de familiares que claman por pistas que permitan dar con sus paraderos.

“Hoy cumple un año desaparecida Sigrid Díaz, un año que cambió nuestras vidas para siempre. Un año en el que noche tras noche he suplicado a Dios que vuelvas con nosotros, que te cuide donde estés. No te hemos olvidado y seguimos esperándote”.

Con esas palabras se expresan este día familiares de una de las jovencitas que es parte del grupo de enfermeros de Parral que desde hace 12 meses permanece desaparecido.

Datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, refieren que Parral con 158 personas sin localizar, ocupa el lugar número quinto en la lista de los 10 municipios del estado con mayor número de desaparecidos.

Las primeras cuatro posiciones las encabezan Juárez, con 644; Chihuahua, 484; Cuauhtémoc, 448 y Nuevo Casas Grandes con 200 registros.

Ojinaga, Madera, Delicias, Ascensión y Buenaventura, con número de casos que van desde los 109 hasta los 62 completan la lista.

Del total de personas con estatus de desaparición vigente, 383 son mujeres, y 2 mil 358 varones.

Entre ellos hay estudiantes (90), amas de casa (76), comerciantes (72), jornaleros (93), taxistas (5), maestros (3) y 12 estadounidenses.

Según los datos ofrecidos por la Fiscalía, en los últimos nueve años más de 420 personas que fueron reportadas como desaparecidas se localizaron sin Vida.



Carta de una madre a su hijo desaparecido



El pasado 30 de abril, la organización Justicia para nuestras hijas difundió una carta escrita por la madre de Jesús Fernando Parra González, desparecido el 30 de abril del 2018, que describe el pesar que provoca la usencia:





"No saber de un hijo es el peor de los dolores que jamás había sentido, que no se lo deseo a nadie es un dolor que realmente no sabes que es lo que te duele. He llegado a la conclusión que quizá es mi alma que se retuerce del dolor por no saber de ti.

He buscado tantas respuestas, por qué sabes tengo mil preguntas que emanan del fondo de mi alma.

Mi niño hermoso en donde quiera que te encuentres que Dios te proteja,te cuide, y que ilumine tu camino de regreso a casa, para que estés con nosotros tu familia que tanto te amamos. Junto a mí, tu madre, que siento un horrible vacío sin ti.

Tengo tantas preguntas sin respuesta. ¿A quién le pregunto? ¿Quién tendrá la respuesta?

Esas respuestas que yo necesito, que ocupo para saber de ti mi niño, para comprender, para sanar un poco mi alma. Confieso que en días me derrumbó, he llegado hasta perder la fe, son días sumamente difíciles no tengo fuerzas absolutamente de nada.

Luego otros días me levanto con mucha fe, optimismo, ánimo, con muchas ganas. Pensando que ya pronto volverás.

Pido a Dios que me conceda la dicha de volver a verte, abrasarte y besarte, decirte lo mucho que te amo. Ver tu hermosa sonrisa (Esa que nunca te cambio desde bebé, aun lo recuerdo).

No existe consuelo para mi desde que no se de ti, no hay tranquilidad, he llorado, he gritado, me dueles hijo mío, te extraño.

Confieso que en días me invade el miedo de no volver a saber de ti, se me desgarra el alma de tan solo escuchar que quizá nunca vuelva a escuchar tu voz diciéndome mamá.

Mi niño, me parece mentira creciste tan rápido, tuve que soltarte de mi mano y hoy siento que estoy en un laberinto sin salida te busco, te busco y no te encuentro “.