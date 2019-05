Si experimenta falta de aire y desmayos frecuentes, podría tratarse de Hipertensión Arterial Pulmonar

Ciudad de México.- Falta de aire, incluso sin actividad física y desmayos frecuentes son los principales síntomas de la Hipertensión Arterial Pulmonar, que el próximo 5 de mayo conmemorará su Día Internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud y en este marco expertos en el tema señalan que es primordial sensibilizar a la población general, la comunidad médica y del ámbito político pues debido al desconocimiento es frecuentemente mal diagnosticada o confundida con otros padecimientos.

El doctor Tomás Pulido, jefe del departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chàvez” explicó que “la HAP es una enfermedad crónica, progresiva, grave pero poco conocida, que se caracteriza por el aumento de la presión en las arterias pulmonares. Mismas que se vuelven más estrechas provocando menos espacio para que circule la sangre, pudiendo dar lugar, si no se la diagnostica y trata a tiempo, a una insuficiencia cardíaca, una de las causas más frecuentes de muerte en este tipo de pacientes”.

Durante una conferencia que tuvo lugar en la Ciudad de México Pulido acotó que esta fecha tiene como principal objetivo poner en la mira dicha enfermedad que aunque en cifras detalló que afecta apenas a 15 mexicanos en millón, radica en que la expectativa de vida es de apenas tres años en algunos casos sin el debido tratamiento.

Actualmente en México según el último registro hay mil pacientes con esta enfermedad diagnosticada y que en mayor frecuencia se presenta en mujeres jóvenes, sin embargo por estudios comparativos a nivel mundial se estima que podría haber hasta 5 mil.

Para determinar si alguien padece este tipo de enfermedad, detalló que los especialistas deben en primer lugar aplicar la llamada “prueba de los seis minutos”, que es uno de los primeros métodos de detección de La Hipertensión Arterial Pulmonar, que realizan profesionales médicos y consiste en determinar la capacidad del paciente para realizar recorridos simples, lo que da pie, en caso de ser necesario, a realizar un “cateterismo cardíaco” lo que garantiza si el paciente la padece o no.

La enfermedad puede producirse por causas desconocidas o hereditarias; asociarse al uso de ciertos medicamentos para adelgazar o drogas ilegales como las metanfetaminas o a anomalías cardíacas presentes al momento del nacimiento; también puede ser presentada por pacientes que padecen otras enfermedades como trastornos del tejido conjuntivo (esclerodermia, lupus), infección por VIH o enfermedad hepática crónica (cirrosis).3

Asimismo otro de los factores de importancia es que la información sobre este tema de salud llegue a la población y también a los legisladores y médicos de todo el país con el fin de incentivar políticas públicas y así también se consigan diagnósticos correctos en hospitales públicos destacó por su parte el doctor Santiago Posada, responsable interino del área médica de Actelion México.

A su vez Paula Cabral García, directora de la asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar comentó que por tratarse de una minoría de pacientes muchas veces se encuentran solos, pues los centros de salud pública como el IMSS no invierten en este tipo de tratamientos que resultan muy costosos, ni han aceptado considerarlos en sus fondos de enfermedades catastróficas. Con ello invitó a los pacientes a formar una red nacional con lo que pueden tener conocimientos más profundos sobre su desarrollo en el país, además de recibir el apoyo necesario.

Para más información pueden consultar la página worldphday.org o de la propia asociación en redes sociales como HAP México.