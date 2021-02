‘Sí hay control sobre bienes asegurados’

Chihuahua— “El hecho de que no reúnan todas las características que señala la Auditoría (Superior del Estado) no significa que no se tenga el control y el conocimiento de todos los bienes que están asegurados”, dijo el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche.

Lo anterior luego de los señalamientos por parte de la Auditoría Superior del Estado en el sentido de la falta de registro de diversos bienes asegurados a través de la Operación Justicia Chihuahua, que busca la devolución de activos al estado, obtenidos por medio del saqueo de las arcas públicas estatales durante la pasada administración estatal.

“Estamos atendiendo todas las directrices que marca la auditoría, desde luego en el momento en que ellos hacen una revisión, hacen señalamientos, observaciones y la autoridad en este caso, el área de administración, procede a subsanar las omisiones e implementar los registros en los términos que ellos lo hayan solicitado”, señaló el fiscal.

Aseguró también que cuentan con el inventario completo de los bienes, con los formatos con que iniciaron las operaciones desde años anteriores. “Atendiendo a la Auditoría estamos haciendo las adecuaciones en los términos que ha instruido la institución”.

El funcionario confirmó que han avanzado en la formalización de los trámites con la Fiscalía General de la República para la extradición de dos funcionarios duartistas que se encuentran en los Estados Unidos.