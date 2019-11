'Si hay recomendaciones de la CNDH, se tienen que acatar'

Ciudad de México.- En su primer conferencia de prensa como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, respondió a los 10 gobernadores panistas que en diversas ocasiones han externado su rechazo a su nombramiento asegurando que no acatarán ningún tipo de recomendación que venga del organismo.

"Eso es violatorio de la Ley y no se puede seguir permitiendo, no es que les guste o no la persona que esté al frente de la Comisión, si hay una recomendación fundamentada se tiene que acatar, y si no se está haciendo, se ajustarán los mecanismos para que el funcionario lo acate".

Piedra Ibarra rechazó haber mentido al Senado de la República al jurar bajo protesta que no desempeñaba cargo alguno de dirección nacional o estatal en algún partido político y aseguró que no entrará al debate mediático ya que jurídicamente, dijo, se acabará por esclarecer "toda la verdad".

"Puedo probar que no mentí, que dije todo porque no me avergüenzo de mi pasado, estoy orgullosa de mi pasado, no mentí, ellos lo supieron, y lo puedo probar". Aseguró que respeta a todos aquellos que difieren en cuanto a su nombramiento pero enfatizó que su elección fue legal y que con la ley en la mano defenderá a las víctimas.

Se dijo orgullosa de asumir el cargo porque cuenta con el respaldo de los colectivos, víctimas y asociaciones civiles que han luchado por años para que se hagan valer sus derechos. La nueva titular dio a conocer la lista de 10 acciones inmediatas para la reforma a la Comisión así como un Plan de Austeridad que aseguró, convertirán a la CNDH en la defensora del pueblo.

Esta nueva política de austeridad, dijo, permitirá el ahorro del 30 por ciento de sus recursos, los cuales serán destinados al apoyo directo de las víctimas. "Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos y todas nuestras decisiones pondrán en el centro a las víctimas".

Entre las medidas de austeridad se encuentran reducir su sueldo sobre todo de los altos mandos de la CNDH, reducir el gasto de operación y revisar la plantilla de empleados de confianza para eliminar el burocratismo, bajar los gastos de viáticos, reducir gastos de publicidad y eliminar los seguros de separación individualizada.