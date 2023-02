‘Sí nos robamos agua, pero JMAS nos abandonó’

/ Imagen ilustrativa / Tomada de Internet

Ciudad Juárez-- Habitantes de la colonia Lomas de Poleo, ubicada al norponiente de Ciudad Juárez, dijeron que se ven orillados a conectarse a tomas clandestinas de agua debido a que no cuentan con documentación que los acredite como dueños de sus propiedades, lo que les impide hacer un contrato con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Por ese motivo, expresaron que no se sienten reconocidos como ciudadanos.

“Aquí la mayoría ya ve que estamos colgados, porque hemos tratado de hacer contrato, y no se puede porque ponen muchos pretextos, de que debe haber escrituras, que tiene que tener recibos y eso no se puede hacer, pero sí es una prioridad hacerlo para que estemos bien. Ni siquiera somos promovidos para estar en el censo de población, no se nos reconoce y por eso no tenemos derecho al agua”, dijo Fernando Sulvarán Ventura, residente de Lomas de Poleo.

Para conectarse a un conducto de agua, las familias que viven en la parte baja tienen en sus domicilios varios metros mangueras negras, que suben por una pendiente de más de 10 metros de altura, hasta llegar al punto ubicado en la calle Del Durazno, según comentaron los entrevistados.

“Nos dicen que es una zona de riesgo aquí, pero al menos poblándolo uno lo va mejorando, y ya no lo mira uno como un riesgo”, dijo Roberto Carlos Meza García, quien tiene residiendo tres años en ese lugar.

Los pobladores de ese sector explicaron que los vecinos que cuentan con suministro de agua potable les permiten extraerla de sus conexiones a cambio de que compartan los gastos de su recibo.

Entrevistados señalaron que el problema de la falta del líquido trajo tensiones entre los vecinos, ya que en las partes altas deben cruzar a otras calles en donde sus mismos vecinos les cerraron el acceso.

“No tenemos agua aquí, estamos colgados de la calle principal, pero hay bastante problemática porque ahí hay un terreno y la dueña ya cerró”, dijo Meza García.

En su vivienda, Roberto Carlos está construyendo una pileta en la que pretende tener líquido suficiente para poder satisfacer las necesidades básicas de los cuatro miembros de su familia.durante un recorrido por esa colonia se pudo observar que hay varias calles en las que presentan derramamientos del líquido, inclusive se identificó un cuerpo de agua potable.

La Junta de Agua reportó el pasado martes que detectó al menos cuatro kilómetros de manguera usados para suministrar agua potable de manera clandestina a decenas de viviendas y negocios en la zona de Anapra, contigua a Lomas de Poleo.

Estimó que en la ciudad existen más de 50 mil tomas clandestinas, lo que genera fugas y baja presión en varias colonias. Para conocer la postura sobre lo que refirieron los vecinos, se pidió la versión de la JMAS, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.