El Diario de Chihuahua / Omar Bazán

Chihuahua— “Sí quiero ser el candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. Estamos a disposición del partido, de la militancia y del Consejo Político con todo el ánimo de recuperar el estado de un Gobierno panista que ha fracasado en todos los indicadores”, expresó Omar Bazán Flores.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, de 44 años, concedió una entrevista a El Diario en la que afirmó que no está en una posición de privilegio frente a otros aspirantes, por lo que lanzó un llamado a la unidad y a no perder los principios para alcanzar el triunfo en las próximas elecciones.

Pero advirtió, “lo que no podemos permitir es que algunos actores quieran usar estas oportunidades del partido para volver, lamentablemente, a querer negociar con la oposición, incluso con el gobernador Javier Corral, para obtener ventajas personales, eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Sobre su decisión de buscar contender por la primera magistratura, Bazán manifestó: “Ya lo hemos externado a los órganos del partido, a la militancia, a los actores, a las dirigencias municipales, al Consejo Político con todo el ánimo constructivo de tener la posibilidad de abanderar a mi partido en la próxima contienda electoral, y particularmente antes del 23 de diciembre, que es cuando todos los partidos tendrán que registrar a sus candidatos para el proceso del 30 de enero, en lo que llamamos las internas”.

El Diario (ED): ¿De dónde nace esa motivación?, por qué buscar dar el brinco de dirigente a candidato?

Omar Bazán (OB): “Pues como dirigente del partido, donde me toca la reconstrucción después de las derrotas y las circunstancias del PRI opositoras, como me la entregaron y la asumí, he sido el dirigente de la reconstrucción.

“Entonces, el primero con el ánimo de triunfo sin duda es el dirigente. Cómo se vería el dirigente no queriendo, por eso yo predico con el ejemplo; se vería mal no creyendo en la posibilidad del triunfo del PRI.

“Hemos logrado muchos la reconstrucción, esto es lo que nos anima. Hoy estamos en el PRI los que decidimos quedarnos en él y le tenemos lealtad, amor al partido, ética, y sobre todo las manos limpias. Se fueron los que debieron irse, pero hay otros que regresarán por la desilusión de otros proyectos”.

ED:¿NO se siente usted en una posición de privilegio o ventajosa frente a otros aspirantes, pues dirige actualmente al PRI?

OB: “No, estoy en una circunstancia de igualdad, porque al fin y al cabo la decisión se tomará como siempre se ha tomado en el PRI, en el diálogo y consenso con todos los cuadros. Yo estoy en la mejor disposición de lo que le sirva al PRI.

“Estoy muy consciente de que como todo personaje, como todo político, tienes positivos y negativos, tengo muy claro mis positivos y como todo ser humano los negativos. En ese sentido, creo que el PRI tiene que tomar una sensata decisión y los positivos podemos contribuir en el triunfo electoral del partido.

“Si el PRI por alguna determinación decide que hay otros actores que pueden tener mejores positivos, o mayores negativos, siempre tendré la obligación de privilegio de encauzar lo que se determine a favor del PRI”.

Ed:¿cómo se puede rescatar el Gobierno del Estado?

OB: “Ese es el concepto general, tenemos que construir los ánimos de triunfo en los 67 municipios, en los 22 distritos locales, en los 9 distritos federales.

“En ese sentido, el llamado es que primero es el PRI; para alcanzar el triunfo debemos buscar esa unidad y no romper los principios del partido. Lo que no podemos permitir es que algunos actores quieran usar estas oportunidades del PRI para querer negociar con las oposiciones, para ventajas personales.

“De esto estaremos muy atentos y seremos muy estrictos en cuidar varios temas que están actualmente en el estatuto, y que nos dio el diagnóstico de por qué perdimos, siendo éstos los conceptos, manchas y cuestiones de corrupción.

“Entonces lo primero que tenemos que quedar muy claro es que no puede, ni debe postularse, ni yo apoyaré ninguna determinación de alguna candidatura que tenga circunstancias ministeriales, carpetas de investigación local, en el cumplimiento de honorabilidad que debe tener todo funcionario.

“Al PRI no le podemos perjudicar de esa manera, en imagen y en el proceso electoral”.

El diputado local, quien es actualmente vicepresidente en el Congreso local, declaró que algunos personajes priistas están negociando acuerdos con quienes los persiguen por ilícitos cometidos.

“Eso no lo vamos a permitir. El PRI está inclinado y decidido en aperturar candidaturas para los jóvenes, las mujeres, hacia hombres en el sentido de buenos cuadros que sean limpios, honestos y transparentes para el servicio de la comunidad”, afirmó.

Omar Bazán señaló que es muy viable que el PRI pueda recuperar las alcaldías y diputaciones, por el gran desencanto ciudadano del gobierno del PAN, específicamente de Javier Corral, y de Morena, con todos los errores y afectaciones a la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre las encuestas que han aparecido recientemente y que ponen a otros actores políticos en la delantera a la gubernatura, Bazán Flores las calificó de propaganda política, pues “los resultados van en función de quien las paga”.

Explicó que la realidad y los números dirán otra cosa, por lo que se debe actuar con base en estrategia debido a que en la entidad hay un padrón de 2 millones 200 mil electores que tienen credencial de elector.

“Si la participación en las urnas oscilara en un 40 por ciento, es decir, un millón 200 mil electorales, y va a haber diez partidos políticos, seis son minipartidos que van a jalar el tres por ciento de sobrevivencia, lo cual es de 200 mil votos. Estamos hablando que ya quedan un millón de votos divididos en tres fuerzas”, dijo.

Añadió: “Pasarán aquellos que obtengan en la primera ronda más de 250 mil votos y nosotros estamos en esa oportunidad, y como referencia en la última elección que ha sido la más difícil para el PRI, ya que fuimos sin aliados, tuvimos una votación de 326 mil votos, es decir, 80 mil más de los votos que se requieren para la primera ronda”.

“En ese sentido nos ponemos en una competencia clara y muy real, dispuestos a obtener el triunfo electoral”, afirmó.