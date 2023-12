Sierra Vista, punto de narcosatánicos

Staff/El Diario de Juárez / El fraccionamiento Sierra Vista, construido al suroriente de la ciudad, se ha convertido en una de las zonas habitacionales con más alta incidencia delictiva

Ciudad Juárez.- El fraccionamiento Sierra Vista, construido al suroriente de la ciudad, se ha convertido en una de las zonas habitacionales con más alta incidencia delictiva y, a pesar de las condiciones en las que habitan, entre casas abandonadas y vandalizadas, los vecinos se dijeron ayer “sorprendidos” ante los crímenes cometidos en una de casas donde operó la banda de “narcosatánicos”, al servicio de la organización delictiva “Artistas Asesinos”.

Al menos tres crímenes fueron perpetrados en una propiedad ubicada en las calles Hacienda de Medina y Hacienda de Grajeda, sin numeral, donde radicaba Michelle Angélica, quien presuntamente extrajo los corazones de dos de sus víctimas, órganos que ofreció al diablo y mantuvo envueltos en bolsas negras dentro de una caja dentro de su habitación, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Distrito Norte.

La carpeta de investigación 35721/2023 menciona que la mujer mantenía imágenes de la Santa Muerte dentro de la casa y en su vehículo varios rituales para pedir la protección de la deidad.

La líder del grupo fue calificada por los investigadores como “altamente peligrosa” y aún se encuentra prófuga, reportó ayer personal de la Fiscalía de Distrito Norte.

Durante la investigación, los elementos de la Policía Ministerial Investigadora, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, capturaron inicialmente a cuatro de los integrantes de esta célula delictiva.

Dos personas, una de ellas adolescente, obtuvieron la figura de testigo protegido y optaron por colaborar con la autoridad investigadora y declarar las atrocidades cometidas por este grupo sólo entre los meses de septiembre y diciembre.

La persona con minoría de edad declaró frente a sus padre los crímenes de los que fue testigo, al sumarse a esta organización semanas antes de la captura de Johana Michel A.G., alias “Xochitl” y de Jorge G.M. alias “Chuky”.

Estos dos últimos también declararon ante el Ministerio Público la forma en que trabajaron para Michelle Angélica P.V. y aunque el abogado defensor de los dos acusados por el delito de homicidio calificado intentó liberar a los detenidos argumentando la detención ilegal, dos jueces de control dieron valor probatorio a la investigación realizada por los investigadores.

El primero por delitos contra la salud y el segundo por los asesinatos, por lo que la pareja se encuentra en prisión preventiva al ser vinculados a proceso recientemente.

Agentes del Ministerio Público investigan los crímenes narrados por los cuatro integrantes de la banda y en breve serán formuladas las acusaciones contra los detenidos, en tanto continúan las pesquisas para dar con el paradero de los demás participantes en las atrocidades cometidas por instrucciones de Michelle Angélica.

Los investigadores destacaron la adicción al cristal de varios de los integrantes de esta célula, así como la edad de los participantes en los asesinatos, pues al menos dos eran adolescentes y radicaban con sus padres. En el caso de Johana, esta dijo que se había salido de su casa y se peleó con su madre, por lo que se fue a vivir con Michelle Angélica, donde abundaba el alcohol y la droga.

Los casos

La declaración de la testigo “B”, asistida por representantes de la

Comisión Estatal de Atención a Víctimas y frente a su padre, declaró que pertenece al grupo Artistas Asesinos desde hace cinco meses y trabajaba para Michelle Angélica, junto con Johana Michel, “Cheke”, Alan Rubén, Edgar Jaziel, Jaqueline y su novio Jesús M., alias “El Mono”.

“Se dedicaban a cortar personas, es decir, a mocharlos de los brazos y de la cabeza, Michelle Angélica decía que a ella le daban ordenes de cortar personas desde adentro del Cereso de aquí de Juárez, nunca supe quién le daba órdenes, varias veces me golpearon con tablas, para que yo siguiera trabajando para ellos, yo ya no me podía salir de con ellos, porque decían que sabían dónde vivía mi familia. A los del grupo los conozco desde que entre a la bola de los Artistas Asesinos”, narró la persona.

El crimen que ella presenció fue cometido el pasado 25 de septiembre en una vivienda ubicada en la calle Arboleda número 652, de la colonia Yepómera, donde vivía junto con Johana Michel.

Ambas mujeres fueron a una tienda y en el parque las esperaban “Mono”, “Cheke” y Alan Rubén quienes tenían sometido a un hombre.

“Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Juan de Dios; entonces ‘Mono’ dijo que se lo había robado de un punto de lo ‘mexicles’ que estaba a unas cuantas cuadras y el ‘Mono’ me preguntó si lo podíamos meter a la casa y yo les dije que sí y lo metieron hasta el último cuarto”, narró.

Los tres hombres presuntamente lo amarraron y lo interrogaron. La persona sometida les respondió que trabajaba para “Los Chapos” y que lo estaban entrenando para revivir al grupo “Los Antrax”. Para lograr su confesión el hombre era torturado por Johana y “Mono”, que le quemaban la cara con cigarros encendidos.

“Mono” recibió una llamada telefónica y le ordenaron que mataran al hombre y lo empezaron a asfixiar con el cable de un cargador de teléfono, pero se les reventó, por lo que “Mono” tomó un cuchillo y se lo encajó en el cuello y la persona se empezó a desangrar, expuso la testigo.

Dijo que después desmembraron el cuerpo y todos se retiraron de la casa. Al día siguiente regresaron a la casa y se llevaron partes del cuerpo que tiraron en la calle Romero en la colonia El Mezquital. La víctima vestía una playera gris clara, short color caqui, tenis negros, era moreno, alto, medio delgado, medio gordito y de pelo largo oscuro, describió.

También declaró que el 11 de noviembre, fue cometido otro asesinato en la casa de José Alexis G. C., ubicada en el fraccionamiento

Hacienda Las Torres Universidad. En ese evento presuntamente participaron Edgar Jaziel, “Cheke”, a.g y Michelle Angélica.

La víctima la identificó como “El Pollero”, que vendía pollos asados en las segundas que se instalan en la calle Yepómera.

Supuestamente estaban platicando y el pollero sacó un tema y que Michelle “se había ondeado”, por lo que entre todos lo mataron y tiraron el cuerpo en una carriola a la altura de la glorieta, por donde vive Alexis.

Otro crimen fue cometido el 21 de noviembre. En esa ocasión Jaqueline, Alan Rubén y la testigo estaban en la casa de la primera.

“Ya era de noche, entonces Yaqui y Alan Rubén salieron en la troca de Yaqui, una Silverado color arena, fueron a un modelorama que está por Municipio Libre, entonces regresaron después de media hora y ya traían a un hombre que le decían ‘el cholo’, y le habían dicho que iban a drogarse”, expuso.

Luego llegó el novio de Jaqueline y “Cheke” lo amarraron y se lo llevaron a un cuarto de la casa y le empezaron a preguntar que para quién trabajaba y que para quiénes corría y él dijo que “Mayorga” de los “Mexicles” y lo intentaron estrangular con un cable de teléfono que se reventó.

“Mono” le encajó un cuchillo en el cuello para que se desangrara y el “Cheke” con su pie le aplastaba el cuello para que se desangrara más rápido, precisó.

Los agresores envolvieron el cuerpo en una cobija color rojo con guinda y blanco y lo subieron a la Silverado. El cuerpo fue arrojado en la calle Rafael Preciado Hernández en la colonia Gómez Morín.

El día 24 de noviembre fue cometido el crimen del conductor de la plataforma digital y su clienta, de nombre Alejandra. Por este crimen fueron detenidos Johana y Jorge.

El 5 de diciembre de este año, Johana Michel citó a un hombre que identificó como Israel en una casa ubicada en la calle Volcán del Ajusco, en parajes de San Isidro, y le hizo creer que era para tener relaciones sexuales.

En la vivienda estaba la testigo, Johana Michel, “Cheke”, Alan Rubén, Michelle Angélica e Israel, al que obligaron a hincarse, lo ataron de manos y lo interrogaron a golpes.

La persona respondió que trabaja para PRM (Pura Raza Mexicana) de los “mexicles” y Michelle Angélica recibió una llamada por teléfono y le ordenaron que lo mataran.

“Cheke”, dijo la testigo, lo asfixió con un cable azul, y lo desmembraron en el baño con un machete con agarradera negra. A esa persona le arrancó Michelle Angélica el corazón.

Los restos humanos los llevaron en el auto de Michelle Angélica, un Elantra gris, a la calle Volcán de Primavera y según dijo la entrevistada al Ministerio Público la líder de la banda trasmitió por video el asesinato a su jefe, aunque dijo que nunca supo de quién se trataba.

El sábado 9 de diciembre Johana Michel le dijo que iba a arrimar a un tipo a la misma casa, en Volcan del Ajusco y Puerto Alicante, en Parajes de San Isidro, lo citó para que Michelle Angélica lo asesinara, pues supuestamente ese hombre secuestraba gente y extorsionaba.

“Yo estaba en esa casa cuando el hombre llegó en un Uber, y veo que el carro era un Kia o Nissan como azul y se estaciona afuera de la casa esperando a que Johana saliera y veo al señor que se baja del Uber y se pone a un costado; entonces Michelle Angélica sale de la casa y se despide de Johana como si ya se fuera y se acerca al señor y le dispara con una pistola 9mm y el del Uber se fue”, declaró.

El cuerpo quedó tirado en la calle.

En sus testimonios Johana Michel y Jorge mencionan estos crímenes y otros; sin embargo, no son tan precisos en los datos como la testigo B.

Jorge declaró que el grupo descuartizó a un hombre por Cerradas del Parque. A la víctima lo identifican como “El Negro”, al que visitó Johana Michel, luego se metieron a la casa Michelle Angélica, “Chaco”, y una de las testigos.

“A ese primero lo amagamos en la sala, lo interrogaron que si con qué gente trabajaba y después se lo llevaron a mochar en el baño con un machete, a ese nos lo llevamos a tirar en el carro gris y lo tiramos unas cuadras más ahí en frente”, dijo el acusado.

También supo de otro crimen, en la casa de la Yepómera.

“En esa casa vivía una tal Jaqui, a ese también lo descuartizaron hace apenas como una semana, ahí estaba Michelle Angélica, ‘Chaco’, un bato que le dicen ‘Psico’ y otro que le dicen ‘Dientín’, estaba Johana Michel, la testigo y yo.

“A ese lo tiraron en bolsas y una cobija por el Mezquital o por las Haciendas y se lo llevaron a tirar en el carro gris en el que nos detuvieron, a ese también le sacaron el corazón, y la que hizo eso fue Michelle Alejandra, ella hacía eso porque se los ofrecía al diablo”, agregó.

“También matamos a otro pero no sé cómo se llaman aquellos rumbos, le íbamos a entregar cristal, íbamos en una troca roja, íbamos ‘Chaco’, ‘Michelle Angélica’, el ‘Botas’ y yo, eso fue en la calle, el que matamos se arrimó ahí con nosotros porque le íbamos a entregar cristal y ahí la Michelle le disparó y después yo”, narró.

“El que nos pagaba a nosotros era ‘El Gordo’, nos daba dos mil pesos por semana, él decía a quién teníamos que matar o le decía a la Michelle y ya nos decía a ‘Chaco’ o a mí”, concluyó.