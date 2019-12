Sigamos construyendo partido desde abajo y el triunfo será nuestro en 2021: Omar Bazán

Ante un abarrotado auditorio 'Luis L. León" del PRI en la capital, el dirigente estatal, Omar Bazán, llamó a la militancia, sectores y organizaciones a seguir construyendo partido desde abajo, con unidad e inclusión para volver a la senda del triunfo en 2021.

En su mensaje tras la toma de protesta a los 220 integrantes del Consejo Político Municipal, Bazán Flores hizo eco de lo que ya se generaliza entre la militancia: en el PRI soplan vientos de triunfo ante el desencanto por el trabajo de los gobiernos federal y estatal.

El dirigente exhortó a continuar construyendo Partido desde abajo, calle por calle, retomando la vida interna y tocando puertas para volver a ganar la confianza de los chihuahuenses defendiendo sus causas como antes los hacíamos.

La poderosa estructura del PRI nadie la tiene y la detendrá, "vamos en unidad e inclusión a seguir construyendo Partido desde abajo, sin ambiciones personales o de grupo porque primero es el PRI y lo demás vendrá por añadidura".

Bazán Flores agradeció la presencia de ex candidatos, ex alcaldes y ex líderes del Partido como Gustavo Ramos Becerra, Mario de la Torre, Maurilio Ochoa, Fernando Mendoza, Alejandro Dominguez y Pedro Domínguez, entre otros liderazgos que se congregaron este medio día en la sede del PRI municipal.

Antes, el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, dijo que el PRI se renueva paso a paso en todo el País bajo dos acciones fundamentales: inclusión y refrendo de la militancia.

Será la militancia la que tomará las grandes decisiones en el Partido para recuperar los espacios que perdimos por diferentes razones, señaló Moreno Peña pues el PRI en Chihuahua como en el país, tiene la gran oportunidad de volver al poder porque la 4T ha sido un fracaso y no se diga la administración de Javier Corral.

México vive en la inseguridad y una supuesta política de austeridad que está acabando al País con la desaparición de programas y recortes en todo, destacó el ex gobernador de Colima.

Bajo la dirigencia de Adela Soto y Abigadiel Garfio en el comité municipal, los nuevos consejeros políticos en la capital del Estado iniciarán 2020 con una agenda de trabajo abocada a reforzar la vida interna del Partido, la gestión social y en su momento, junto con la militancia, elegir a los candidatos a puestos de elección popular para el 2021.