Sigue abierta investigación sobre equipo táctico Mexicle

Ciudad Juárez-- Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la de la República (FGR) han solicitado a la empresa Armor Life Lab información sobre los números de serie de cascos o chalecos presuntamente encontrados el domingo 22 de enero junto a un arsenal en esta frontera –datos que podrían aportar antecedentes sobre la procedencia–, indicó el representante legal de la compañía en Chihuahua,

Alexis Benavides.

“Nadie nos ha solicitado ningún tipo de datos respecto a número de serie, nada”, dijo el abogado a este medio.

Benavides agregó que fue la compañía –con sede en la Ciudad de México y especializada en la venta de productos de blindaje– la que contactó a representantes tanto del ministerio público estatal como federal para ofrecer su información sobre cualquier equipo; esto, indicó, después de que El Diario publicó que los cascos y chalecos antibalas tenían etiquetas de esa firma mexicana.

Nuestra firma comercializa sus productos sólo a personas morales establecidas y a través de contratos"

Alexis Benavides

Representante legal de Armor Life Lab

Ciudad Juárez-- “En ese sentido fue la colaboración, (se ofreció que) ‘en dado caso, cualquier información, nuestros productos cuentan con número de serie, comunícate’, obviamente por los medios legales correspondientes y para efectos de no tener problemas hacemos llegar el antecedente de a quien se le vendió el producto”, dijo Benavides, que agregó que la empresa envió voluntariamente fichas de las características generales de su equipo.

“Simplemente se les señaló la apertura que se tiene por parte de la empresa a efecto de colaborar con las autoridades, para darle un seguimiento a los bienes asegurados en dado caso de que necesiten nuestro auxilio en el sentido de una identificación de datos, si así lo requirieran (…) se les señaló, y ellos dijeron ‘les agradecemos, es una investigación que se encuentra todavía activa, en sí no le podemos brindar información sobre si son no, no son, datos, imágenes, no les podemos brindar nada por la confidencialidad de la investigación”, agregó.

El pasado 26 de enero, este medio publicó, con base en información a la que se tuvo acceso, que cascos y chalecos antibalas asegurados junto con un arsenal en una casa del fraccionamiento Vistas del Valle tenían etiqueta de Armor Life Lab.

La edición impresa de ese día agregó la fotografía de una marca en la que se lee el sitio electrónico www.armorlifelab.com. mx y características como “casco balístico”, el año de fabricación (2022), un número de lote y otro de serie (23147), entre otros elementos.

Al respecto, Benavides señaló que “independientemente de si hay en la nota, ya sea física o digital o en cualquier medio respecto a una imagen de una aparente etiqueta respecto a la empresa, desconozco totalmente la veracidad de la foto, porque existe una cadena de custodia al respecto, esa cadena de custodia es inviolable para la Fiscalía; entonces, no van a estar divulgando las fotos por periódicos respecto a lo que se aseguró, menos los números de serie que pueden comprometer a gente; entonces desconozco el contenido, no se nos ha señalado nada por parte de Fiscalía al respecto”.

De acuerdo con el archivo periodístico, el hallazgo de 25 armas, 5 mil 534 cartuchos útiles de diferentes calibres, 28 cargadores de arma corta, 73 cargadores de arma larga, 107 cascos tácticos y 65 chalecos balísticos fue difundido el lunes 23 de enero por la administración estatal, la cual reportó también la detención de seis personas.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) agregó que los arrestados “presuntamente están vinculados con la fuga del penal (el 1 de enero), así como de los hechos violentos en Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto del 2022”.

En la publicación del 26 de enero, este medio incluyó el fragmento de una entrevista telefónica realizada el día previo a John Valbuena, de Armor Life Lab, quien explicó que la firma comercializa sus productos sólo a personas morales establecidas y a través de contratos.

“Nosotros como compañía no suministramos bajo ningún tipo de circunstancia a personas fuera de la ley o a compañías, o algo que no tenga un contrato específico, y sabemos el usuario final”, dijo.